Los mejores novillos tocan máximos de 2019 y da un salto la reposición

La ganadería cruza el invierno con un mercado caliente. Sigue la escalada para el ganado gordo, con valores que acarician los máximos históricos de 2019. La faena sigue en volúmenes sorprendentemente altos, con una demanda del exterior sostenida, estable y con buenos valores, encabezados por China.

El destaque de esta semana se lo lleva el salto en el precio del ternero, que permite a los criadores participar del buen momento ganadero y consolida la firmeza del mercado.

Con valores por novillo de punta que alcanzan los US$ 4,35 por kilo en cuarta balanza –en negocios excepcionales de volumen, de verdeo–, se llega al pico máximo de precios logrado a mediados de noviembre de 2019. El eje de los negocios es de US$ 4,25 para ganados especiales. Con estos precios el ganado gordo se despega de la región.

Para vacas especiales, de calidad y carcasas bien pesadas, se concretan negocios en US$ 4 a US$ 4,05. La vaquillona bien pesada está en el eje de US$ 4,10. Y en todos los casos con entradas dinámicas, de carga inmediata a una semana a 10 días.

El mes puede cerrar con una faena récord

Con una faena que volvió a superar las 50.000 cabezas, la faena de julio se encamina a superar los 200.000 vacunos por primera vez en la historia. La demanda del exterior sigue pujante.

China mantiene el ritmo para carne vacuna, con valores sostenidamente altos. En Europa, tras las compras de verano, los precios confirmaron una baja en el entorno a 15%. Estados Unidos está más calmo, sin demanda “picante”, explicó un industrial consultado.

En las últimas semanas se han profundizado las dificultades logísticas por una escasa oferta de contenedores, que afectan la operativa, tanto para las exportaciones cárnicas como en otros sectores productivos. Esto ha llevado a un aumento en los stocks de carne y a un mayor uso de cámaras de frío, condicionando la actividad.

EO

La carne vacuna promedió US$ 4.288 por tonelada

El precio de exportación en el acumulado anual acaricia los US$ 4.000, con un promedio de US$ 3.998 por tonelada, un 3,6% arriba de los US$ 3.857 registrados en igual período de 2020, y 9% más si se compara con 2019. La media de las últimas cuatro semanas móviles fue de US$ 4.228 por tonelada.

Esta firmeza internacional que ha empujado al ganado gordo comienza a reflejarse en el mercado de reposición, que cambió la tónica, tras una estabilidad que llevó a la relación de reposición netamente favorable al invernador.

Esta semana los precios del ternero dieron un salto en el remate de Plaza Rural, con un promedio que pasó de US$ 2,27 en el remate de junio a US$ 2,52 este mes, una suba de 11% y el mayor precio desde febrero de 2020. Hubo 100% de colocación para esta categoría.

La solidez del mercado del gordo pesó más que la escasa disponibilidad forrajera y llevó a pagar más por terneros o categorías relativamente próximas a la faena.

El empujón de precios que ha tenido el novillo en las últimas dos semanas ha dejado levemente rezagado al cordero, que sigue con una firmeza muy destacada, con negocios que alcanzan y superan los US$ 4,20. Tanto la oveja y como el capón cruzan los US$ 4 por kilo.

La faena de ovinos de la última semana sumó 21.080 animales y fue la más alta desde abril, subiendo el promedio de las últimas cuatro semanas a 17.131 cabezas. Si se compara con un año atrás, más que duplicó a las 8.337 de igual período de 2020.

En carne ovina el precio de exportación mantiene la efervescencia. De las últimas nueve semanas, en ocho logró ubicarse arriba de US$ 5.000. La semana pasada promedió US$ 5.575. En las últimas cuatro semanas móviles la media fue US$ 5.641 por tonelada.

El Ingreso Medio de Exportación para carne ovina en lo que va de 2021 es US$ 4.896, 14% más que los US$ 4.278 logrados en mismo período de 2020.

La firmeza –para carne vacuna como para carne ovina– por ahora no ven nubes en el horizonte.