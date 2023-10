¡Qué inestables son Los Pumas! Un lujo, un error y otra vez abajo ante Inglaterra

Los Pumas caen 16-10 ante Inglaterra en el primer tiempo del partido por el tercer puesto del Mundial de Rugby Francia 2023.

No fue un buen arranque de Los Pumas, coherente con el inestable torneo que tuvo el equipo argentino, que los llevó al tercer puesto aun sin un juego que convenciera. El arranque se pareció al de los peores momentos del torneo. Sin conducción, tomando malas decisiones de hacia donde llevar el juego en momentos delicados, cometiendo errores no forzados (sobre todo de manejo) sin poder jugar nunca en las condiciones que al equipo argentino le servían más. Porque Inglaterra tuvo más la pelota, y con ella hizo lo que le marca su plan: patear para poner la pelota en campo rival, y una vez allí apelar a un juego físico. Sin abrir la pelota a canal 3, como no lo hizo nunca en el torneo, pero imponiéndose en ese contacto, armó la jugada que terminó en el try de Ben Earl para el 10-90 parcial a los 8', luego que Owen Farrell abriera la cuenta a los 8 con un penal.

El mejor resumen de la desorientación del equipo argentino en ese arranque fue que en uno de sus pocos ataques en campo rival, en el que consiguió un penal frente a los palos, decidió ir al scrum y la perdió en esa formación por un knock on de Facundo Isa.

Marcos Kremer, la figura del equipo en el torneo, tuvo un arranque negro, con dos knock ons y un penal tras quedar en offside en un juego aéreo, que lo puso 3-16 a los 29'.

Sin embargo, a pesar de los errores argentinos el partido ya no se jugaba tanto en las 22 yardas defensivas de Los Pumas. Eso, y que Inglaterra desaprovechó alguna nueva chance en la zona defensiva argentina (Los Pumas ajustaron el juego en el contacto allí) armaron una jugada dinámica, con frontalidad y dominio físico, que terminó en try de Cubelli a pesar de un aparente forward pass en el inicio.

En el segundo tiempo Argentina logró colocar la pelota en campo rival, y allí puso la pelota adelante con los forwards, con rucks rápidos y finalmente Santiago Carreras, con una gran lectura de espacios, con forwards enfrente, largando su pique de wing para vencver a Marcus Smith y apotyar el try.

Peero... la historia de la inestabilidad de Los Pumas: en la salida inglesa, kick tapado a Carreras y try inglés.

Cuando juegan Los Pumas-Inglaterra por el tercer puesto del Mundial de Rugby

El partido de Argentina e Inglaterra será el viernes a la hora 21 de Francia, 16 de Uruguay y Argentina.

La final entre Nueva Zelanda e Inglaterra será el sábado a la hora 21 de Francia, 16 de Uruguay y Argentina.

Dónde ver en vivo a Los Pumas por TV cable, abierta y streaming en Argentina y Uruguay

El partido se podrá ver en vivo por TV cable por ESPN para Uruguay y Argentina. En Argentina se podrá ver en TV abierta por la TV Pública, mientras que por streaming será emitido por Star+ en toda América Latina. Los mismos detalles aplican para el partido del sábado.

En países donde no hay derechos vendidos, el partido puede verse en vivo por la app Rugby Pass.

La previa del partido

"Terminar lo más alto que podamos". El seleccionador de Argentina Michael Cheika resumió el miércoles el objetivo de los Pumas antes de su último partido del Mundial de rugby contra Inglaterra por el tercer puesto: igualar el mejor resultado del equipo sudamericano y, de paso, vengar la derrota en el debut contra la Rosa.

Casi 50 días después de verse las caras en Marsella en lo que fue el partido inaugural para ambos equipos, con derrota para los Pumas por 27-10, ingleses y argentinos volverán a enfrentarse en el Stade de France de la capital parisina (19h00 GMT) con el tercer puesto en juego.

En la ciudad portuaria del sur de Francia, los Pumas no supieron jugarles a los ingleses, rápidamente reducidos a 14, pero liderados magistralmente por el apertura George Ford, autor de todos los puntos de su equipo, incluidos tres drops en la primera parte.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces, de un lado y de otro. La Rosa, con un plan de juego tan rudimentario como eficaz, estuvo muy cerca de dar la sorpresa y meterse en la final del sábado, aunque acabó cayendo por un solo punto contra Sudáfrica (16-15), vigente campeón mundial, con un penal anotado por Handré Pollard sobre la bocina.

¿Despedida de Cheika?

Los Pumas también han ido mejorando semana a semana a medida que avanzaba el torneo, superando en cuartos a Gales para meterse por tercera vez en semifinales, aunque como en las dos primeras, ese fue su límite y perdieron claramente frente a los All Blacks (44-6).

"Esperamos que jueguen un partido más abierto, con (Marcus) Smith de 15, el hooker (Theo) Dan que es buen jugador con la pelota en mano. Necesitamos estar listos para su juego y también como utilicen el juego con el pie. Se va a correr mucho", predijo el entrenador australiano de los Pumas, en el que podría ser su último encuentro como seleccionador.

"No tengo idea de si es mi último partido y no lo pienso. Tenemos un equipo de jugadores, entrenadores y con la UAR (federación argentina) tenemos muy buena relación. Solo hablamos del partido, no de sentimientos. El foco está en el partido y en ver cómo terminamos mejor en esta Copa del Mundo", insistió en la previa Cheika, cuyo contrato acaba después del torneo y todavía no se sabe si renovará o no.

Para alcanzar el bronce y repetir la mejor actuación de los Pumas en un Mundial (en 2007, también en Francia), Cheika introducirá tres cambios con respecto a la semifinal: el experimentado Tomás Cubelli volverá a llevar la manija y el tercera línea Pedro Rubiolo y el centro Jerónimo de la Fuente entrarán por Tomás Lavanini y Santiago Chocobares.

Preparar el futuro

Por lo que hay en juego y porque seguramente será el adiós de algunos veteranos, el capitán Julián Montoya da mucha importancia al encuentro: "Es el partido más importante del año, tercer y cuarto puesto con esta camiseta y último partido de este grupo porque es casi imposible que se repita el mismo plantel".

Un aire de despedida que también se da en Inglaterra, donde su seleccionador Steve Borthwick presentará un equipo con muchos jóvenes para comenzar a preparar el futuro: Marcus Smith (24 años), Freddie Stewart y Theo Dan (22), Henry Arundell (20)

El partido contra los Pumas "nos da la gran oportunidad de acabar el torneo con una nota positiva y de seguir construyendo de cara al futuro", declaró Borthwick.

El que no estará, al menos de inicio, será el verdugo de los Pumas en Marsella, George Ford, ya que su puesto lo ocupará el capitán inglés Owen Farrell, ausente en el primer partido por sanción.

