Los Simpsons: después de tres décadas, Apu se queda sin voz

En 2017 el documental El problema de Apu levantó la polémica en torno a Apu en Los Simpsons. El comediante de ascendencia india Hari Kondabolu denunció que el personaje animado representaba un estereotipo ofensivo de la comunidad india norteamericana.

Pese a que en aquel momento se rumoreó la posibilidad de que los guionistas podrían sacar a Apu de la serie, eso no sucedió. Hasta ahora. Hank Azaria, el actor que lleva tres décadas y 660 episodios interpretando al supermercado de Springfield dejará de formar parte del elenco en la voz del personaje.

Azaria confirmó en diálogo con el portal SlashFilm que ya no prestará su voz al mítico personaje, que hasta el momento no tiene un sustituto. "Lo que van a hacer con el personaje no es asunto mío. Depende de ellos –Al Jean y Matt Groening– y aún no lo han resuelto. Todo lo que hemos acordado es que ya no haré la voz. Tomamos la decisión juntos y todos estuvimos de acuerdo. Sentimos que es lo correcto", dijo el actor.

Las polémicas sobre si Apu Nahasapeemapetilon era o no una creación ofensiva fueron abordadas por el mismo programa de Fox, que en 2018 –The Guardian lo destaca en un artículo de ese mismo año– emitió un capítulo titulado No Good Read Goes Unpunished. En ese episodio Marge se da cuenta de que un libro que le iba a leer a Lisa estaba lleno de estereotipos, entonces, decide hacerle algunos cambios y crea un personaje de una chica cisgénero. Pero esa edición no le gustó a Lisa, que argumentó que la creación de ese personaje evolucionado le borra sentido al libro.

Marge le pregunta qué hacer a su hija y ella responde mirando a cámara: "Es difícil de decir. Algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo es ahora políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer?", afirma Lisa mientras mira una foto de Apu. "Algunas cosas se resolverán más adelante", responde entonces Marge. Y Lisa remata: "Si es que se resuelven".