"Los tupitas acá no tienen más coraje": el cruce de Sebastián Da Silva con Alejandro Sánchez por la reforma jubilatoria

El senador nacionalista Sebastián Da Silva le pidió a su par del Frente Amplio (FA), Alejandro Sánchez, que se callara la boca porque en la Cámara de Senadores "los 'tupitas'" no tienen "más coraje".

"¡Cállese la boca usted, cállese la boca! ¡Usted no está en un estrado! ¡Vaya allá a la calle Tristán Narvaja a gritar. Los 'tupitas' acá no tienen más coraje. ¡Cállese! Piensa que está en Tristán Narvaja", le gritó el nacionalista, en medio de los insistentes reclamos de la presidenta de la cámara, la vicepresidenta Beatriz Argimón de guardar "silencio" y escucharse "con respeto".

Según informó Telemundo, el destinatario de esas exclamaciones era el senador Sánchez, dirigente además del Movimiento de Participación Popular (MPP). El enojo de Da Silva se dio en medio de la discusión –la última que habrá en el Parlamento por este tema– de la reforma jubilatoria, que se espera sea aprobada este jueves y termine así su tránsito por el Poder Legislativo.

Antes de dirigirse a Sánchez, Da Silva estaba exponiendo sobre los beneficios, según entiende, de la reforma jubilatoria que promovió el gobierno.

"Estamos recontra cansados. Vienen los mismos de siempre, hablan los mismos de siempre, aplauden los mismos de siempre... Eso no es la mayoría del pueblo trabajador. Son los que están organizados, pero no es la voluntad de los trabajadores del Uruguay que cada paro general –que se va a poner de costumbre– tiene que estar dos horas esperando un ómnibus porque un sindicalista quiso hacer un paro de transporte", expresó el nacionalista.

Y acto seguido criticó a aquellos que se "autoperciben" representantes de los trabajadores uruguayos, aunque no dijo específicamente a quienes se refería.

"Acá no hay ni autopercepción de discursos y debates no democráticos y mucho menos la autopercepción de que es la oposición la que representa a los trabajadores del Uruguay", afirmó.

"Representa (la oposición) capaz a los sindicalistas, pero no a los trabajadores. Por eso hay muchos trabajadores que esta reforma está favoreciendo. Trabajadores de ahora, que están en la flor de la edad", señaló Da Silva, comentario que generó una respuesta de Sánchez.

"A los de 60 no los toca", le respondió el senador frenteamplista, que no tenía el micrófono abierto pues no estaba haciendo uso de la palabra. Fue esa frase la que desató el enojo de Da Silva, que le pidió que se callara la boca.