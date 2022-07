Lo último sobre Luis Suárez: los hinchas de Nacional deben tener un poco más de paciencia

La respuesta de Luis Suárez no se conocerá este viernes y es altamente probable que tampoco el fin de semana, dijeron a Referí fuentes cercanas al jugador y al club.

De acuerdo a lo que expresó el presidente tricolor José Fuentes el miércoles después de reunirse en Madrid con el delantero, éste le pidió "dos o tres días para responder".

Eso generó más euforia en los hinchas que habían comenzado una movida en las redes sociales promoviendo la vuelta del Pistolero a Nacional y que generó el viaje de Fuentes.

Además, el jueves durante el partido con Cerrito en el Gran Parque Central, se distribuyeron miles de máscaras con la cara de Suárez que inundaron las tribunas del estadio.

Leonardo Carreño Los hinchas en el Parque

Previo al partido surgieron distintas versiones de prensa, de medios y periodistas, que aseguraban que este mismo jueves, mientras Fuentes regresaba de Madrid, el club iba a confirmar la vuelta del ídolo. Eso no solo no sucedió, sino que este viernes desde una escala en Buenos Aires antes de llegar a Montevideo tras su viaje a España, Fuentes se mostró molesto por las informaciones: "A mí sinceramente me molesta a veces estas cosas, cuando tanta gente puso todo para que esto saliera, y me refiero a toda la hinchada de Nacional y demás, dar la información que no está confirmada por querer dar una primicia, a veces daña la negociación o las conversaciones” dijo en Sport 890.

Al tiempo que Nacional espera una decisión (el viernes 29 debe presentar la lista para octavos de final de la Copa Sudamericana), Suárez espera si llega una última propuesta de Europa que le permita permanecer en el fútbol de elite y prepararse para el Mundial de Qatar 2022 a ese nivel.