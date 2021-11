LUC: Comisión por el Sí acusa a los blancos de plagio y pide a Iturralde tomar medidas

La Comisión Nacional por el Sí, a través del dirigente de Fenapes José Olivera y el dirigente frenteamplista Rafael Michelini, le envió una carta al presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, reclamándole por la “copia” del distintivo de la campaña, de cara al eventual referéndum de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Por esa vía, le pidió a Iturralde que la Departamental de Paysandú nacionalista “retire de inmediato” el logo que utiliza por plagio.

Un distintivo por el No es utilizado como propaganda en contra de la derogación de los artículos de la LUC, cuyas características son idénticas a la usada por la comisión del Sí, y eso motivó el pedido.

“El logo hecho, más bien la copia hecha, por la Departamental de Paysandú, del partido que usted preside, no puede tomarse como un descuido, error o falta de atención por parte de dicha departamental. Como usted observará, en la copia que se adjunta, que salvo por la palabra No, los trazos, colores, diseño y demás características, son idénticas a nuestro distintivo. Fue hecha de ex profeso, en forma deliberada, para confundir, sin ninguna duda, a la ciudadanía a la hora de que se tenga que pronunciar”, expone el escrito.

Además, suma: “Esta acción de la Departamental de Paysandú, no inocente, podría tomarse como una provocación, cosa que nadie quiere, y que usted, por su larga trayectoria, suponemos que no va a permitir. Es por ello que solicitamos que usted tome cartas en el asunto y, fiel a su investidura, retire de inmediato este logo, de las páginas del Partido Nacional”.

La comisión explica que el logo por el Sí, “viene de larga data” porque “tiene una continuidad visual con el distintivo de la campaña de recolección de firmas, lanzada en diciembre de 2020”. Insiste en que “este logo por el Sí, fue presentado y anunciado hace varios meses”.