Luz verde para  torre de oficinas y depósito logístico de Lobraus en el puerto

Pasaron casi 13 años desde aquel lejano diciembre de 2007 cuando se presentó el megaplan. Finalmente las retroexcavadoras están listas para empezar a trabajar. Este martes la empresa brasileña Lobraus anunció que comenzará las obras para un nuevo centro logístico dentro del puerto de Montevideo, que incluirá un edificio de oficinas de 20 pisos y un depósito de 12.500 metros cuadrados (a 14 metros de altura).

Según la empresa, este nuevo centro logístico será referente del puerto, no solo por contar con los últimos avances en construcción y tecnología, sino porque será el complejo de mayor capacidad para almacenar dentro del recinto portuario montevideano.

La obra que se edificará próximo al Acceso Norte será en etapas para no alterar la actividad actual de la empresa. Los trabajos comenzarán el próximo 3 de febrero y estarán a cargo de la constructora Ebital. Para la primera etapa que incluye 6.500 metros cuadrados se estima un tiempo de ejecución de 12 meses.

El proyecto cuenta con el respaldo de un grupo inversor de plaza de capitales uruguayos, liderado por Carlos Perera y Carlos de Baeremecker. Por tal motivo se creó el Fideicomiso “Centro Logístico Lobraus”, quien será el vehículo jurídico que financie la obra, para la que se prevén desembolsar un total de US$ 30 millones (US$ 20 millones en el edificio y US$ 10 millones en el depósito), según dijo a El Observador el director ejecutivo de Lobraus, Nicolás Constantinidi.

La idea de los promotores es que las empresas extranjeras instalen sus oficinas en la torre y guarden en el depósito las mercaderías en tránsito para distribuir y vender en la región. “Cuando empezamos eran muy pocas las personas que creían. Sabemos que hay un montón de desafíos. (…) Nuestra intención es siempre agregar valor al puerto. Vamos a cambiarle la cara”, afirmó durante la ceremonia el presidente de Lobraus, Renato Ferreira.

Camilo Dos Santos

Una historia de idas y vueltas

El proyecto fue presentado por iniciativa privada en 2007 y ese mismo año fue aprobado por la Administración Nacional de Puertos (ANP), que solicitó a Lobraus la idea definitiva para empezar con los pliegos de la licitación. Seis años después –en setiembre de 2013 y tras ser el único oferente para una iniciativa con esas características–, la ANP adjudicó la concesión del área y depósito solicitado por 30 años, bajo la obligación de construir el complejo proyectado en la iniciativa privada y contemplado en el pliego de la licitación.

El contrato de concesión se firmó en 2016, pero por distintos motivos las obras nunca comenzaron. En el medio hubo prórrogas, observaciones y hasta se puso en duda su concreción, al punto que el ministro de Transporte, Víctor Rossi, habló de que todo podía quedar en un simple galpón.

El proyecto fue también reubicado porque originalmente estaba pensado en una zona por la cual circulará el tren con la producción de ​la nueva planta de la empresa UPM. Por ello, en noviembre de 2018, la ANP y Lobraus firmaron un acuerdo en el que se estableció que el organismo correría con los gastos que se hubieran ocasionado por la reformulación del proyecto. Tras varios meses de negociaciones la situación se saldó con el pago de US$ 667 mil por parte del Estado, según supo El Observador.

Viejos conocidos

Ferreira, el dueño de Lobraus, agasajó con una cena al expresidente José Mujica en mayo de 2014 cuando estuvo en Estados Unidos, y dos veces lo hizo con el presidente Tabaré Vázquez. Primero en noviembre de 2016 en San Pablo y luego en febrero de 2017 en Alemania cuando cerró un restaurant para recibir solamente al presidente y su comitiva.