Madonna escribe el guion de su propia película: "Nadie va a contar mi historia, salvo yo”

Madonna quiere tener el primer golpe: apropiarse de su historia y contarla bajo sus propios términos antes de que lo haga alguien más. Así lo contó en una entrevista con la revista Variety: ”Embarcarme en esta película fue un golpe preventivo, porque mucha gente estaba intentando hacer películas sobre mí. En su mayoría, hombres misóginos. Así que puse el pie en la puerta y dije: ‘Nadie va a contar mi historia, salvo yo”.

La reina del pop ha sabido mantener el control de su carrera como cantante durante cuatro décadas, llegando a vender más de 335 millones de discos desde que irrumpió en la escena musical con 24 años, convirtiéndose en una de las artistas más icónicas de la historia. No es difícil entender por qué, en un momento en que las biopics están al alza, la historia de la cantante puede resultar atractiva. "He tenido una vida extraordinaria y tengo que hacer una película extraordinaria", dice Madonna.

En setiembre, durante una entrevista con Jimmy Fallon en su programa nocturno, Madonna le dijo que se puso al frente del proyecto cinematográfico para evitar que otros artistas la retrataran de una forma inadecuada. “La razón por la que lo hago es porque mucha gente ha tratado de escribir películas sobre mí, pero siempre son hombres”, comenzó.

“Universal Pictures me envió uno de sus guiones porque querían mi bendición. Lo leí, y fue la basura más espantosa y superficial que jamás haya visto. Me quedé pensando, ¿por qué esta gente haría una película sobre mi vida? No hay nada cierto en el guion. El tipo que lo está haciendo no comprende a las mujeres, ni las aprecia, ni las respeta”, dijo entonces Maddonna.

Por ahora se sabe que empezó a escribir junto a las guionistas Diablo Cody (La joven vida de Juno, Tully) y Erin Cressida Wilson (La chica del tren, Secretary). “Tengo un guión muy largo que me resulta muy difícil acortar. Lo he ido desgranando, pero es como amputarme partes de mi cuerpo”, dijo recientemente la cantante a Vanity Fair. Se espera que Madonna ocupe también la silla de la directora y elija a una actriz para que se ponga en su lugar.