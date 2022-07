Will Smith pidió perdón por la cachetada a Chris Rock en los Oscar y reveló por qué no lo hizo antes en su discurso

Pasaron cuatro meses desde que el mundo del espectáculo vio incrédulo como el actor Will Smith le dio una cachetada al comediante Chris Rock en medio de la presentación de los Premios Oscar. Ahora, el ganador de la estatuilla a Mejor Actor del año subió un video en el que pidió disculpas y respondió algunas preguntas que había evitado hasta el momento.

"Ha pasado un tiempo... En los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando mucho", se lee en el texto con el que comienza el video que divulgó en sus redes sociales. Smith aparece y luego de un suspiro responde tres preguntas en relación a esa noche.

"¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación?", es la primer pregunta que el actor decide responder ahora. "Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", dijo Smith, que había publicado un comunicado después del incidente donde pidió disculpas por lo sucedido.



El actor también se disculpó con la familia Rock: su madre y sus hermanos. "No pensé en cuántas personas herí en ese momento".

Smith dijo que pasó los últimos tres meses "repitiendo y comprendiendo los matices y la complejidad de lo que sucedió en ese momento".

"Puedo decirles a todos ustedes que no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. Ninguna parte de mí piensa que esa es la mejor forma de manejar una falta de respeto o insulto", sostuvo.

La siguiente pregunta fue si su esposa, Jada Pinkett Smith, le había pedido que hiciera algo después del comentario de Chris Rock sobre su calvicie, causada por la alopecia. Smith lo negó. "Tome una decisión desde mis propias experiencias y mi historia con Chris, Jada no tuvo nada que ver con eso". También se disculpó con ella y sus hijos por ponerlos en el centro de la discusión que se generó a partir del incidente.

Will Smith se refirió luego a sus compañeros nominados al Premio de la Academia y les pidió perdón. "Me rompe el corazón haber robado y empañado su momento". Y agregó: "[Decir] 'lo siento' no es suficiente".

La tercera pregunta apuntó hacia sus seguidores: "¿Qué le dirías a las personas que te admiraban antes de la cachetada o las personas que expresaron que los decepcionaste?".

El actor fue directo con la respuesta: "Decepcionar a las personas es mi trauma central. Odio defraudar a la gente. Me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la impresión de la gente de mí".

"Estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo, ¿verdad? Soy humano y cometí un error. Estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda".

El actor dijo además que sabe que fue un momento sorprendente y confuso, pero que está "comprometido en poner luz y alegría en el mundo". "Si se quedan ahí espero que podamos ser amigos nuevamente", concluyó.