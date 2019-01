Mandy, el juego de una película extrema

Por un lado, está el gallego Abel Alvárez Rejo –o Abel Álves, como firma– notable guionista y dibujante de historietas, autor durante su estancia en nuestro país de los dos tomos de Zombess, así como el guión de la novela gráfica Sangre y Sol (junto al dibujante argentino Nahus) y una buena serie de colaboraciones con el portal Bandas Educativas. Álves triunfa con Segunda Venida (su nueva novela gráfica, ahora con dibujos de Juan Caminador), que ha sido un verdadero éxito en su edición en España y Argentina, muy aplaudida por la crítica especializada. Por otro, está Mandy, del director Panos Cosmatos, una de las películas de horror más efectivas –y extrañas– de este año, una que incluye a Nicolas Cage consumiendo desorbitantes cantidades de cocaína, bañado en sangre y peleando con hachas gigantes y motosierras contra motoqueros del infierno y siniestros cultos religiosos, mientras trata de vengar a la Mandy del título.

La combinación de ambas cosas genera Mandy The Videogame, nuevo emprendimiento lúdico de Álves, quien ya hace unos años había agitado las aguas con uno similar sobre Game of Thrones. El nuevo título reconstruye la película en un maravilloso beat ‘n’up de 16 bits (que ya se puede descargar gratuitamente desde www.comicsabelalves.com/p/mandy-videogame.html).

Al respecto de su nuevo videojuego y el impacto que ha causado, Cromo charló con Abel Álves.

¿Por qué un videojuego de Mandy?

La propia película tiene una estructura que invita a ello. Un hombre que busca venganza, que utiliza diversas armas para eliminar a sus enemigos hasta dar con el último jefe final. Suelo hacer videojuegos de series o películas que me inspiran, solo por diversión, y creo que Mandy era una gran candidata. Además, al estar ambientada en la década de 1980, la película casi pide una adaptación de aire retro.

Este, junto con tu juego sobre Game of Thrones, es uno de tus más exitosos emprendimientos en este lenguaje. ¿Por qué la estética 16 bits?

Por varias razones. Por un lado, al ser el tipo de videojuego que más disfruté en mi infancia, me gusta volver atrás en el tiempo y rememorar este tipo de juegos con los que pasé tan buenos ratos. Por otro, mis propias limitaciones me llevan a ello. Es la mejor manera que tengo de hacer un homenaje en forma de videojuego de forma rápida y divertida para mí. Si hiciera algo más elaborado, tendría que invertir un tiempo que me supondría convertirlo en un trabajo. ¡Ojalá llegue ese momento!

Tu videojuego de Mandy ha tenido gran aceptación en redes y apoyo directo de Elijah Wood, productor de la película. ¿Qué significan estos apoyos?

Significa mucho. No siempre una productora como Spectrevisión, y un tipo como Elijah Wood, que debe estar en mil cosas, se preocupan por difundir y alabar el trabajo de un admirador. Además, Elijah es muy fan de los videojuegos, y supongo que eso hizo que se interesase en el proyecto.

El juego es por completo gratuito y sin ánimo de lucro. ¿No hay intención de profesionalizar estos emprendimientos?

Para mí sería estupendo. Ojalá lea esto alguna compañía que busque diseñadores o artistas 2D, porque nada me gustaría más que dedicarme a esto. Mientras, lo hago como pasatiempo, pero no descarto ampliar el equipo e intentar meterme en el mercado.

¿Con qué sigue Abel Álves, diseñador de videojuegos?

Como te digo, mientras no encuentre un equipo con el que trabajar a fondo en algún proyecto serio, dejaré los videojuegos una temporadita. Sigo centrado en mi trabajo de guionista y pensando nuevas áreas donde meterme a experimentar.