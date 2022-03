Manini le pasó la responsabilidad a Colonización: "Habrá que ver hace 51 años que hicieron con el acta"

El senador de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, le pasó la responsabilidad al Instituto Nacional de Colonización (INC) de tener el documento que avale que ni él ni su familia son colonos en un campo en el departamento de Artigas. Ese documento, que es el que reclaman desde el Frente Amplio para aclarar la situación, es el que determina si con la venta el campo se desafectó o no del instituto y, por lo tanto, si tenía que cumplir con determinada normativa o no.

Manini y su familia (su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su suegro Roque Moreira) explotan un campo en Artigas de las que 2.856 hectáreas, según un informe del INC realizado al predio, están afectadas por la ley de Colonización. “Apareció alguna voz diciendo: ¿pero no está el acta del directorio que concedió eso? —se preguntó el senador— Bueno, es un tema de Colonización. Habrá que ver hace 51 años qué hicieron con el acta". Leé también ¿Es Manini colono? Lo que analiza el INC y el documento clave que falta para saldar la polémica Sin embargo y a pesar de que falta la resolución que esclarecería la polémica, Manini considera que a partir del proceso de compra (el senador asegura que cuenta con el documento de enajenación) queda claro que el terreno ya no pertenecía al INC, cuando su suegro lo compró en una licitación en 1971. "Lo real es que cuando se enajenó, se extendió total propiedad, no en los términos que se le da a un colono propietario, sino en los términos que se da cuando se enajena totalmente un bien. Eso está totalmente documentado y lo sabe el director de Colonización que promovió esta instancia", indicó el senador. Leé también Colonización: senador de Cabildo pide destitución de Berterreche por "manifiesta incompetencia" Según Manini Ríos, el instituto había notado que el campo no tenía las condiciones para ser usado como colonia, y por ende habían decidido venderlo, porque "es un campo inundable y tapado de monte". El senador le atribuyó razones electorales a la investigación de Berterreche y a los ecos que recibió en la oposición, a una semana del referéndum por 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). De ser colono, Manini habría violado el reglamento del Senado, al votar dos artículos de la ley en cuestión que lo benefician, además de haber incumplido la ley durante muchos años por no residir ni explotar directamente el predio. El líder de Cabildo Abierto volvió a asegurar que ni él, ni su familia, son colonos e instó al INC, en especial a los directores del oficialismo, a resolver la situación. "Espero que los otros directores estén a la altura de las circunstancias y realmente demuestren quién es que manda dentro de ese instituto", señaló. El presidente del INC, Julio Cardozo, aseguró que la inspección realizada no es concluyente y el informe se encuentra en el área jurídica del organismo.