Manini Ríos sobre hallazgo de restos óseos en el Batallón 14: "Es una buena noticia"

El senador de Cabildo Abierto y excomandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, señaló que el hallazgo de restos óseos en el batallón 14, que pueden pertenecer a un detenido desaparecido durante la dictadura militar, "es una buena noticia". "Es una buena noticia en la medida en que pueda ir cerrando algún capítulo, al menos para una familia", dijo este martes en su columna en Estado de Situación de Radio Oriental.

Por su parte, Manini fue consultado si no era particular que los restos aparecieran el día previo a que se votara la ley de Reparación de Víctimas de la guerrilla. "La casualidad puede darse, yo honestamente no tengo elementos para decir que se esperó tal día para hacer el anuncio. Creo que es casualidad y creo que no cambia nada, los votos van a estar. e una vez por todas, se comenzará a ver la historia de forma completa y no con una visión hemipléjica", aseguró.

Esa hipótesis acerca del día en el que aparecieron los restos fue abonada por el diputado colorado, Gustavo Zubía. "Lo que es la casualidad... Dio la casualidad y solo la casualidad que unas horas antes del tratamiento del proyecto de ley de resarcimiento a las víctimas del terrorismo aparece un cráneo en una unidad militar...", escribió en su cuenta de Twitter.

Dio la casualidad y solo la casualidad que unas horas antes del tratamiento del proyecto de ley de resarcimiento a las víctimas del terrorismo aparece un cráneo en una unidad militar... — Gustavo Zubia (@GustavoZubia) June 7, 2023

Manini y los desaparecidos

Manini se ha referido en diferentes circunstancias a las búsquedas de los restos de los detenidos desaparecidos. En 2020, sostuvo: "Todos sabemos que los desaparecidos no van a aparecer", aseguró al ser consultado por el diario brasileño O Globo.

"Tenemos un informe que dice que los cuerpos fueron desenterrados y arrojados al río, algo así como desaparecidos por segunda vez, y ya no aparecerán. Se sabe que ya no aparecerán. Aparecerán cuatro o cinco; dos o tres podrían aparecer, pero no todos aparecerán", afirmó el excandidato presidencial en ese entonces.

Al hablar del "informe", Manini Ríos se refería a la hipótesis de que los cuerpos habrían sido exhumados, cremados y sus cenizas arrojadas al Río de la Plata antes del retorno de la democracia –conocida como "Operación Zanahoria"–, que fue explicada por primera vez por los militares en la Comisión para la Paz, durante la presidencia de Jorge Batlle (2000-2005).

En la pasada campaña electoral, Manini Ríos se comprometió a continuar con la búsqueda de desaparecidos. Sin embargo, también dijo que se hace un "uso político" de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años por los militares.

"Muchas veces se pone en el foco este tema para no hablar de los reales problemas que tiene el país: la inseguridad galopante e insostenible que se está viviendo en Uruguay, de que la mitad de los niños nacen en el quintil más pobre de la población o de la educación pública sin calidad". "Para no hablar de los temas centrales muchas veces se utilizan estos temas o algo que pasó hace medio siglo, que realmente no aporta a las soluciones que la gente de carne y hueso quiere", agregó en 2019.

La casualidad puede darse, yo honestamente no tengo elementos para decir que se esperó tal día para hacer el anuncio, por qué va a ser ayer o no el 19 de mayo para darle más gas a las actividades del 20.