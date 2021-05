Marcelo Méndez: el aporte de Papelito, la final que no volvió a ver y el fútbol desmemoriado

Marcelo Méndez no volvió a ver completa la semifinal del pasado Campeonato Uruguayo. Luego de pegarle flor de baile a Nacional en el Gran Parque Central y conquistar el Clausura, Liverpool llegaba como amplio favorito ante un desmembrado Rentistas. Sin embargo, el partido terminó 1-1 y lo perdieron por penales.

"Vi los últimos 10 minutos y el alargue, pero no la quise ver más", cuenta. ¿Por bronca? "No, por tristeza; hicimos gran partido y no quedó nada para recriminarnos. El equipo jugó como queríamos, proponiendo, posicionado en campo rival, pero nos faltó la eficacia. Hicimos un gran campeonato y nos quedó ese gustito amargo, pero el fútbol es así. Eso fue fútbol en estado puro", agrega ya resignado.

Borrón y cuenta nueva. El domingo, contra Deportivo Maldonado en el Campus (hora 17.15), el negriazul arranca el Apertura con peso de candidato. Por lo mostrado en el Clausura y también por cómo se reforzó adecuadamente luego de perder a algunos jugadores claves.

Sin embargo, Méndez piensa que el certamen será muy parejo. "No es por ponerme el caset, pero todos los partidos son duros y hasta los tres que vienen de abajo tienen con qué dar pelea. Cerrito tiene una interesante línea de juego por ejemplo. Y además este torneo es otra historia. El fútbol no tiene memoria y ya de nada vale haber ganado el Clausura. Es más, los jugadores saben que por lo que jugaron en ese torneo no tienen el puesto seguro".

Diego Battiste

Méndez y Palma la noche del 4-0 a Nacional

A Méndez le gusta entrenar como se juega. Remarca una y otra vez una palabra tan de moda en los últimos tiempos: "intensidad". Y en ese sentido destaca cómo trabajan dos de las caras nuevas que tiene el plantel: Sebastián "Papelito" Fernández y Federico Martínez, quien retornó al club tras su pasaje por Rosario Central e Independiente.

"De Fernández me sorprendió la forma de entrenar, a pesar de su edad; hay muchos jóvenes a los que todavía les cuesta entrenar a una alta intensidad. Ese profesionalismo se lo ponemos de ejemplo a los más chicos porque es así como se tiene que entrenar", comenta el DT.

@LiverpoolFC1915

Sebastián Fernández, intensidad en el ataque

De Martínez cuenta que le confirmaron que se quedaba en el club la semana pasada porque hasta último momento estuvo en el radar de los grandes de Uruguay y que incluso desechó un par de ofertas desde el extranjero.

La preparación en la Cuchilla tuvo sus contratiempos. Alan Medina contrajo covid-19 y tres juveniles resultaron contagiados: Facundo Trinidad (el primo de Nicolás De La Cruz), Joel Poiso y Anthony Aires. Actualmente cursa la enfermedad Santiago Viera (retornó desde la MLS) quien recién podrá volver el miércoles a los entrenamientos. Federico Pereira y Fabricio Díaz, además, tuvieron que hacer cuarentena. A algunos jugadores los perdió durante dos semanas.

"Lo que más complicó fue que se anunció el arranque en una fecha y luego se cambió una semana. Si bien por lo general es algo que sucede frecuentemente en el fútbol uruguayo, la planificación se trastoca. No es lo mismo tener cuatro semanas de preparación que tener seis. Pudimos haber hecho otro tipo de trabajo, parece lo normal pero está mal y molesta un poco".

Méndez deberá rehacer toda el ala izquierda del equipo tras ver partir a Christian Almeida y Camilo Cándido a Nacional y a Agustín Ocampo a Antofagasta de Chile.

Los refuerzos apuntaron a cubrir esas bajas. Emiliano García, ex Cerro y Rampla Juniors, llegó de Cobreloa para reforzar la zaga, Marcelo Loffreda -al que ya dirigió- se sumó desde Progreso, Mathías Pintos retornó tras jugar dos temporadas a préstamo en Peñarol. Ambos pelearán por el puesto del lateral izquierdo. La gran apuesta del club fue contratar a Thomás Chacón, el talentoso volante ofensivo surgido en Danubio.

@LiverpoolFC1915

Mathías Pintos, lateral con proyección

"Le está costando porque hacía más de un año que no jugaba, pero sabemos las condiciones que tiene. Fue una lástima no poder jugar más amistosos por los contagios que tuvimos. Le hubieran venido muy bien tanto a él como a Fernández que también lleva un tiempo sin jugar", explica el DT.

@Liverpool1915

Thomás Chacón, talento para el rompimiento

"Lo que nos aseguran los que llegaron es tener una buena competencia interna, en todos los puestos buscamos tenerlo", concluye.

Liverpool tiene una idea de juego probada con un Clausura ganado. Mantuvo una columna vertebral (Sebastián Lentinelly, Federico Pereira, Hernán Figueredo y al goleador Juan Ignacio Ramírez) y le sumó jugadores que pueden potenciarlo.

Tres en sanidad

Liverpool arranca con tres jugadores lesionados. El golero juvenil Naim Cáceres será operado de la clavícula tras sacarse un hombro de lugar. Santiago Viera, además de tener covid-19, se recupera de una molestia lumbar. Por último, Ernesto "Teto" Goñi padece un edema óseo en la rodilla y en la era Méndez solo pudo jugar cinco minutos, contra Progreso. Se sigue recuperando y recientemente se sometió a un tratamiento con plaquetas.

El plantel

Goleros:

Sebastián Lentinelly (sigue)

Jorge Bava (llegó de Guaraní)

Luis Barbat (llegó de Racing)

Laterales derechos:

Federico Pereira (sigue, puede jugar de central)

Jean-Pierre Rosso (sigue)

Gastón Martirena (sigue)

Zagueros:

Franco Romero (sigue)

Gonzalo Pérez (sigue)

Emiliano García (llegó de Cobreloa)

Lucas Lemos (sigue, puede jugar de volante central)

Ernesto Goñi (sigue, en sanidad)

Álvaro Gracés (juvenil, sigue)

Laterales izquierdos:

Mathías Pintos (retornó del préstamo a Peñarol)

Mauricio Loffreda (llegó de Progreso)

Volantes:

Fabricio Díaz (sigue)

Santiago Viera (retornó de San Antonio FC de la MLS)

Alex Vázquez (sigue, puede jugar de interno)

Elías Salazar (volvió del préstamo a Tacuarembó)

Volantes internos:

Hernán Figueredo (sigue)

Martín Fernández (sigue)

Gastón Pérez (sigue)

Rodrigo Viega (llegó de Progreso)

Joel Poiso (juvenil ascendido, puede jugar de lateral)

Extremos:

Federico Martínez (volvió de Independiente)

Alan Medina (sigue)

Thomás Chacón (llegó de Minnesota United de la MLS)

Ezequiel Escobar (sigue)

Facundo Trinidad (sigue)

Centrodelanteros:

Juan Ignacio Ramírez (sigue)

Sebastián Fernández (llegó de Nacional)

Diego Cor (sigue, puede jugar de extremo)

Rodrigo Ferreyra (sigue)

Anthony Aires (juvenil ascendido, puede jugar de extremo)

Bajas: Santiago Amorín (Villa Española), Christian Almeida (Nacional), Camilo Cándido (Nacional), Martín Correa (retornó a Defensor Sporting), Gonzalo Bueno (Defensor Sporting), Agustín Dávila (retornó a Peñarol), Emiliano Alfaro (se retiró), Mateo Abeijón (Rampla Juniors).