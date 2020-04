Martín Rama: “Uruguay puede manejar sin problemas una caída de 2,7% del PIB”

Ante un escenario de incertidumbre como pocas veces se vio en el mundo y la región, el Banco Mundial realizó un informe la semana pasada en el que pronosticó una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,6% para América Latina en su globalidad, aunque con la espera del retorno al crecimiento de 2,6% para 2021. En este contexto, el economista jefe para América Latina y el Caribe del organismo, Martín Rama, entiende que Uruguay está parado mejor que muchos países de la región, aunque al igual que el resto tiene limitaciones a la hora de enfrentar las consecuencias económicas que trajo el covid-19. A continuación un resumen de la entrevista del economista uruguayo con El Observador.

¿Cuál fue el mensaje que se quiso transmitir desde el Banco Mundial en el informe La economía en los tiempos del covid-19 ?

Lo que quisimos expresar es que conceptualmente, si uno dijera “tengo todos los recursos”, ante un shock que no se podía asegurar ni nadie lo podía ver venir, y que va a afectar a distinta gente de diferente modo, lo ideal sería socializarlo. De algún modo, el seguro ex post lo juega el Estado agarrando deuda, que es lo que están haciendo los europeos. Agarrar diez puntos más de deuda, que es lo que va a dar la crisis en el caso de Europa, y los utilizamos.

Y plantean que en el caso de América Latina no se tiene esa posibilidad.

El mensaje nuestro no es que haya que socializar las pérdidas en el caso de los países de la región. No tenemos ese espacio. El mensaje nuestro es que no tenemos plata para socializar todas las pérdidas, pero va a haber algunas si la cosa se pone muy complicada que habrá que manejar. Imaginate los países que tienen aerolíneas importantes, constructores aeronáuticos; esos sectores van a sufrir una barbaridad. Entonces, puede ser una decisión estratégica no perderlos.

¿Prioridades?

Obviamente en todos lados una prioridad son los más necesitados. Eso socialmente es indispensable. Pero, por ejemplo, sabemos que las peores crisis son las que caen los sectores financieros. Y ahí se nos complica todo más.

¿También implicaría focalizar la ayuda en sectores que generan mucho empleo?

Por ejemplo, sí. Pueden haber dos o tres cosas que uno dice: “Estas son las prioridades”. Pero para esto hay que ser claros, porque está el riesgo de que venga una empresa y le diga al gobierno que no puede seguir, que necesita de ayuda. Si se la salva, los demás van a reclamar que también se los salve.

Mencionan en el informe como aspecto de preocupación las situaciones de protestas sociales que se dieron en el continente en el último año.

Políticamente y socialmente venimos de un año con una América Latina de mucho descontento social, por lo que debería haber transparencia de antemano sobre cómo vamos a manejar esto. Hay que pensar realmente dónde están las prioridades y dónde se va poner el próximo punto del Producto. Si se hace como apoyo, adónde va y que no responda a quien tiene mayor capacidad de lobby. Hay que ser estratégico, con una visión nacional. Capaz que no se necesita, la crisis la rebotamos bien y son par de puntos del Producto. Pero si se pone más complicado, hay que pensar bien antes de que las presiones vengan, porque cada elección que se haga va a ser políticamente difícil.

¿En qué situación ve a Uruguay?

Es de los países que llega mejor. En nuestras perspectivas de caída es de los que da menores, aunque no sabemos porque estamos manejando mucha incertidumbre. Está esa expresión en inglés que dice “esperá lo mejor, preparate para lo peor”.

¿Sería un error pensar que el tejido empresarial va a volver afectado, más allá del rebote?

La esperanza sería que hay suficiente fortaleza como para suponer que fueron unas vacaciones de turismo que terminaron más tarde de lo que pensábamos, pero el riesgo es que sea mucho más que eso. No creo igual que sea tanto el problema para Uruguay en comparación a países en la región con dificultades mucho mayores.

¿Qué puede ocurrir?

La expectativa que tenemos es que en la parte del manejo y las medidas de contención epidemiológicas se sepa mucho más en unos meses. Aunque no lleguemos a la vacuna, la impresión es que el año que viene vamos a manejar la epidemia mucho mejor, lo que va a permitir seguir de manera mucho mejor con la actividad. Lo otro es que las tres grandes economías del mundo (China, Estados Unidos y Unión Europea) tienen los medios para volver a salir. Todos tienen recursos. En el caso de China, posee una capacidad de organización fenomenal, y en el de Estados Unidos y la Unión Europea, recursos prácticamente ilimitados si se piensa en la Reserva Federal y en el Banco Central Europeo. Una ventaja para Uruguay es que China llegó a la crisis primero y está saliendo primero. Somos optimistas de que va a rebotar. La preocupación es el período que va entre hoy que estamos encerrados en nuestras casas y dentro de un año. Una caída de 2,7% del PIB es algo que Uruguay puede manejar sin problemas, pero si hubiera algo más grande sería importante no tomar medidas que nos creen problemas para el futuro. Estamos viendo algunos países que en el apuro toman medidas que implican la marcha atrás de reformas importantes que costaron mucho esfuerzo y consenso.

¿Qué tipo de medidas y qué países?

Sin referirme a uno en particular, muchos países están diciendo a la gente que no pague las facturas, la electricidad, que después se ve. Llevó muchos años en América Latina llegar a tener sectores de infraestructura que recuperen sus costos, que es necesario para mantener servicios. Si lo hacemos sin pensar en cómo se arregla después, va a ser un problema.