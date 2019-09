Martínez a la oposición: "Tuvieron 70 años de changüí para cambiar el país y no lo hicieron"

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, participó este sábado en un acto de los sectores PAR, liderado por Cristina Lustemberg y Plataforma, de Álvaro García, que presentan una lista conjunta para el Senado, y allí criticó con dureza a los partidos tradicionales: "Tuvieron 70 años de changüí para cambiar el país y no lo hicieron", disparó.

Martínez dijo que "hay gente que tuvo decenas de años en el poder y que nunca atacó los problemas estructurales del país. Hubo épocas de crecimiento, pero nunca intentaron atacar esos problemas paso a paso. Cuando me dicen '¿por qué no lo hicieron en estos 15 años?'...¡Andá!", aunque aclaró que no va más atrás de esas siete décadas porque rescata las reformas batillistas de comienzos del siglo XX, a las que consideró como "un cambio cultural" en la historia uruguaya.

Sin referirse a figuras concretas de la oposición, el candidato frenteamplista manifestó que sus oponentes políticos tienen "el síndrome de (Mauricio) Macri", en referencia al presidente argentino. "Creen que todo es fácil, que como saben administrar una empresa privada, ya está. Macri cambió todo de un día para el otro y así le fue, destrozó un país", afirmó.

"Parece mentira que se haya instalado la sensación de que está todo horrible", agregó. "La debacle de Argentina y Brasil, y ahora también de Paraguay, que tienen que reventar en mil pedazos para que algunos abran los ojos", dijo Martínez.

Por otro lado, el candidato oficialista reconoció también durante su discurso en el acto de la lista 982 que al Frente Amplio "le ha faltado ir y hablar con la gente, ir a lugares".