Ya no hay caravanas. Ya no hay bullicio ni banderas frenteamplistas por doquier. Ya no hay besos al aire desde un ómnibus ni corridas a dar un abrazo. La última gira de Daniel Martínez por el interior tiene su punto neurálgico entre cuatro paredes. No para hacer “acuerdos de cúpulas”, dice el candidato, sino para hablar cara a cara con “la gente”.