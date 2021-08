Qué recaudos toma Google para proteger a los 50 mil usuarios que usan sus apps de educación en Uruguay

Por Cecilia Piazza y Juan Pablo De Marco

La pandemia estimuló el uso de herramientas de educación a distancia. Una de las más populares es Google For Education, la plataforma del gigante informático que tiene múltiples servicios para ayudar a los maestros y profesores a enseñar a distancia.

Hay 50 mil usuarios activos dentro de la plataforma y 8 mil son del Plan Ceibal. En una entrevista con Fernanda Montes de Oca, gerente de ecosistemas de educación para Hispanoamérica de Google, cuenta que quieren extender el uso más allá de lo que ocasionó el coronavirus.

“Estos temas de adopción tecnológica y el crecimiento que se ha dado en Uruguay no lo queremos limitar solamente a temas de pandemia, sino lo que buscamos es que estas herramientas se sigan utilizando en esquemas híbridos y presenciales. Que las herramientas se puedan usar de la mejor manera posible y no usar la tecnología por usarla. Estamos generando un modelo de trabajo que combine todas las ventajas del aprendizaje tradicional con los nuevos esquemas de aprendizaje para mantener a los alumnos motivados”, explicó la experta.

En esta entrevista con Cromo, Montes de Oca cuenta qué recaudos toma para proteger a sus usuarios y qué tipo de vínculo tiene con el Plan Ceibal para impulsar sus productos.

Tanto en Uruguay como en la región, ¿Google for Education creció durante la pandemia?

Sí, creció bastante. Actualmente tenemos más de 50 mil usuarios activos en Google WorkSpace (en Uruguay) que incluye herramientas como Google Drive, Google Meet, Google Calendar, y entre ellas, Google Classroom. En esta son 15 mil usuarios que están usando la plataforma de forma activa para colaboraciones en clase: educadores y alumnos la utilizan para gestionar el trabajo en las aulas y comunicarse.

Google Classroom se utiliza en todos los niveles de educación –primario, secundario y terciario– tanto en instituciones privadas como públicas. Es un ecosistema que se adapta a los distintos tipos de establecimientos.

En Uruguay el año pasado empezó a darse un crecimiento constante; desde octubre hasta la fecha ha aumentado adicionalmente un 23% el uso de las herramientas de forma activa, es decir, de alumnos que realmente se están conectando a las herramientas. Es una tendencia que vemos que va a continuar.

Sumado a esto, hay profesores que se están certificando por Google en el manejo de las herramientas. Entonces, se está formando una comunidad de educadores que intercambian buenas prácticas sobre el uso de tecnologías con sus compañeros en las instituciones.

¿Cómo se ubica Uruguay en la tasa de adopción de las herramientas de Google For Education en comparación con otros países de América Latina?

En el número de usuarios registrados hay países que superan a Uruguay por la cantidad de habitantes que tienen. Sin embargo, en la parte de educación –sobre todo en escuelas y colegios– la penetración de las herramientas tecnológicas es más alta que en muchos de los países de América Latina, no solamente en número de usuarios sino en porcentaje de adopción. En Uruguay vemos que herramientas como Google Classroom, que es la herramienta estrella para gestión de clases, tiene un porcentaje muy alto de uso y sigue creciendo. Ahora el reto es que siga creciendo.

Google Classroom es la herramienta que más promovemos nosotros porque da a los usuarios un gran nivel de sofisticación: permite tener más funcionalidades, y con ello más control y más poder.

Plan Ceibal el año pasado solicitaba más seguridad en algunas plataformas para evitar acciones como la aparición de imágenes pornográficas, ¿Google aplica medidas relacionadas a la seguridad informática para que esto no suceda en Google for Education?

Sí. Algo importante es controlar quien puede entrar a una video llamada y quien no. El año pasado vimos como una constante que había usuarios que tenían el enlace para ingresar a una reunión sin ser parte del grupo escolar. Las medidas que tomó Google han sido de tener mucho más control: que el profesor decida quien puede ingresar a la sesión y que el alumno no pueda admitir a las personas para asegurarnos que los usuarios que estén trabajando sean específicamente de la institución.

Además, hemos implementado otras políticas en la parte de Classroom, como no permitir que nadie externo al establecimiento tenga acceso a la información del alumno. Esto se decidió porque hemos visto que personas ajenas a las instituciones intentan ingresar a las cuentas educativas.

Otro tema que estamos reforzando es el conocimiento sobre la esencia de las contraseñas porque vimos que, aunque Google es una plataforma segura, los alumnos tienen códigos muy fáciles que estaban generando muchos hackeos. Mucha de la labor que estamos haciendo está enfocada en educar a la comunidad sobre la importancia de tener una contraseña segura.

También estamos avanzando en tener ciertos filtros como la verificación de dos pasos para que solo el alumno pueda acceder a su cuenta desde el móvil luego de demostrar que realmente es él quien intenta ingresar. Aquí los colegios tienen un rol porque el administrador puede ingresar poner políticas por dispositivos móviles para controlar si el alumno puede acceder a sus cuentas desde el celular, si puede instalar aplicaciones que pueden tener vulnerabilidades, etc. Todo esto para asegurarnos que si un alumno está accediendo desde su celular sea de forma segura, y que, si el día de mañana pierde el celular, toda la información se puede borrar de forma remota para que nadie más tenga acceso.

Estos son algunos ejemplos de temas que está haciendo Google para evitar estos riesgos a los que se pueden exponer.

¿Qué tipo de control tienen las instituciones sobre los datos que se generan en Google for Education?

Las instituciones tienen acceso a una consola que les permite crear usuarios, administrarlos y, a su vez, ponerle políticas de privacidad: con quienes pueden compartir los alumnos su información, de quiénes pueden recibir correos electrónicos, quiénes pueden entrar a una video llamada, etc. Todo esto se puede controlar para que el estudiante no esté expuesto a usuarios externos de la institución.

La institución en sí es dueña de los datos. Sin embargo, esto no significa que la información está expuesta para que cualquier persona que forme parte del instituto pueda verla. Personas ajenas no van a tener acceso a información. Toda la información del usuario está encriptada.

El tema de la privacidad y la seguridad de datos es muy importante hoy en día así que no importa si el usuario es de un alumno o un profesor, siempre se cumplen con estas políticas de privacidad de datos.

Google WorkSpace trabaja con la validez de organismos internacionales que verifican que la información se está protegiendo, y esto se le comparte a las instituciones cuando registran sus cuentas.

¿Cómo se informa a los estudiantes acerca de las políticas de privacidad y las condiciones de uso de las herramientas?

En este caso, con Plan Ceibal lo que estamos trabajando es darle las herramientas de Google para temas educativos. Los beneficios que tienen las herramientas educativas de WorkSpace en comparación de una cuenta personal de consumo es que en el caso de las educativas se cumple con estándares de protección y privacidad de datos como Coppa (sigla que significa Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea, que se aplica en Estados Unidos), ahí hay un control mucho más específico. Otro tema es que no se muestran anuncios cuando son cuentas educativas y la información está encriptada. Se almacena de forma segura. Lo que a veces pasa es que, cuando hay rotación de profesores en una institución, esta información se puede reasignar o se puede eliminar. Es muy fácil: si yo como colegio detecto que un profesor ya no está trabajando en mi escuela puedo tener el control de la información que tenía ese profesor y él no la puede usar para otros temas. Estos son los beneficios de usar la versión educativa.

Una plataforma para padres, alumnos y profesores

Todos los usuarios que tiene Plan Ceibal, que actualmente son más de ocho mil que están activos en las plataformas, cumplen con estas políticas. Nosotros como Google, como un esfuerzo separado, lanzamos un sitio web que se llama Sé genial en Internet que está enfocado en tres miembros de la comunidad educativa: los educadores, los alumnos y las familias. En esta página el educador puede encontrar materiales, actividades y planes de trabajo que ellos pueden implementar con sus alumnos donde se habla de temas muy variados de seguridad, desde como tener una contraseña segura, con quien puedo compartir mi información, cómo identificar si un correo o una publicidad de un sitio web es confiable o no, cómo citar información, cómo validar fuentes, etcétera.

Interland, el juego para entender la seguridad de internet.

Esto de una forma muy dinámica. Para los alumnos hay un juego que se llama Interland donde puede aprender los riesgos y cómo estar protegidos en la red. También puede saber cómo tomar decisiones de la mejor manera y cómo comportarse en estos mundos virtuales. Finalmente, para las familias, puede ver un complemento de todo lo que ve con el alumno en la escuela y cómo reforzar estos temas en casa, cómo hablar y cómo tener compromiso de comportamiento con el alumno en el uso de medios digitales.

Esta herramienta nos ha servido mucho para difundir todos los temas que hay que tomar en cuenta con los usos de tecnologías, sabemos que hay riesgos y temas en línea que no podemos controlar todo el tiempo, pero educando al alumno, educando al educador nos ayuda a tener mucho más control de que no se esté expuesto a ningún peligro mientras se esté navegando.