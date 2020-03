Más de treinta músicos se juntaron en un video para cantar y pedir resistencia frente al coronavirus

La emergencia a nivel mundial por el coronavirus está tendiendo lazos entre la gente. O, al menos, se están realizando diferentes movidas en todo el mundo que pretenden impulsar, justamente, la unión de las personas. Esa fue la intención de un grupo de más de treinta cantantes y músicos argentinos, que ante una convocatoria de una organización se juntaron para cantar el tema Como la cigarra de María Elena Walsh.

La elección del tema no fue fortuita. Walsh es una de las leyendas de la música rioplatense y la letra de esta canción toca la fibra sensible de la situación que el mundo está viviendo con un par de versos especialmente emotivos. Dice, por ejemplo, lo siguiente: "Tantas veces me mataron / Tantas veces me morí / Sin embargo estoy aquí resucitando".

En el video, que fue emitido por varios canales en simultáneo este jueves a las 20.30 y luego colgado en las redes, participan personalidades como León Gieco, Soledad Pastorutti, Pedro Aznar, Abel Pintos, Victor Heredia, Wos, Sandra Mihanovich, Marcela Morelo, Alejandro Lerner, Luciano Pereyra, Kevin Johansen, Lisandro Aristimuño, Gustavo Santaolalla, Patricia Sosa, entre otros.

Incluso hay una participación "uruguaya": en el video aparece Emiliano Brancciari, vocalista y líder de la banda No Te Va Gustar. Aunque está nacionalizado uruguayo, Brancciari nació originalmente en Argentina.