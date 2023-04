Matías Arezo: "Ganas de quedarme en Peñarol hasta fin de año no me faltan"

El delantero de Peñarol, Matías Arezo, habló este domingo en Los Aromos de cómo vive el club la actualidad y el partido de Copa Sudamericana que se viene el próximo jueves ante Defensa y Justicia de Argentina en Buenos Aires.

Acerca de su falta de gol en los últimos cinco partidos con los aurinegros y de que ahora Juan Ignacio Ramírez de Nacional, lo alcanzó en la punta de la tabla de goleadores del Torneo Apertura con ocho tantos, Arezo dijo este domingo en el programa Punto Penal de canal 10: "No me molesta no anotar goles mientras el equipo gane".

Y añadió: "Ya lo dije en mi presentación en Peñarol: vengo a ganar. Las estadísticas las dejo para quienes trabajan de eso".

Arezo sostuvo que se siente "tranquilo, disfruto todos los días de Los Aromos, me tratan de maravilla. Si me voy a mitad de año, así será. Ganas de quedarme hasta fin de año no me faltan y Nacho (Ruglio, el presidente) lo sabe muy bien".

Consultado acerca de cómo se siente jugando ahora con doble '9' en el nuevo esquema de Alfredo Arias en Peñarol, el goleador también dio su opinión.

"Le dio mucha más llegada, tenemos mucha más gente a la hora de llegar por las bandas. No descubro nada si digo que perdimos a un jugador que le daba mucho al equipo (Ignacio Laquintana), y esa es la alternativa que funciona. Nos alternamos muy bien con Abel (Hernández)", dijo.

Respecto al partido del próximo jueves por la Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia, Arezo expresó: "Nos jugamos mucho, es la ficha que nos queda. para nosotros es una final. Lo sabemos claramente, estamos más que confiados en lo que hacemos y esperemos que se den las cosas".

También habló de lo que es la definición del Torneo Apertura que quedó para las últimas dos fechas.

"El equipo tiene la tranquilidad de que depende de sí mismo. Llegar a las últimas dos fechas con 5 puntos de ventaja es muy bueno. El equipo viene haciendo un muy buen torneo. Racing va a ser complicado porque nos jugamos mucho y los nervios y la ansiedad te pueden jugar en contra".

También hizo autocrítica de lo que ha sucedido en la Copa Sudamericana.

"Hemos fallado en detalles. El equipo no ha jugado mal, pero esos detalles a nivel internacional se pagan muy caro. Hay jugadores de mucha calidad y tenemos la autocrítica que no podemos volver a fallar", sentenció Arezo.