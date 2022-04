Maxi de la Cruz vuelve al cine con un thriller psicológico: mirá los detalles

Maximiliano de la Cruz vuelve al cine. Pero en esta ocasión se sale de la comedia para incursionar en un género diferente: el thriller psicológico. Será parte de En la mira, la película dirigida por Ricardo Hornos y Carlos Gil en la que interpreta a Gustavo, el supervisor de un call center en el que con una llamada todo puede cambiar.

"El cliente que se identifica como Figueroa Mont parece ser uno más entre los consumidores frustrados por los abusos cotidianos de las empresas de servicios. El hombre quiere dar de baja su servicio y la tarea de Axel es disuadirlo, siguiendo las instrucciones enlatadas que aparecen en el monitor de su computadora. Pero Figueroa Mont ya está harto de tanto verso, y para él... ya es suficiente", adelanta el tráiler de la película.

Cuando el cliente le dice a Axel, un hombre por lo general despreocupado y carismático, que lo está mirando a través de un rifle de alta precisión la tensión sube y a partir de ese momento pasa a estar bajo la mirada cercana del tirador. "No quiere creerle, pero el detalle con el que describe a los compañeros que lo rodean y lo que sucede en ese momento en el call center, demuestran que efectivamente tiene al joven En La Mira".

La película está protagonizada por Nicolás Francella, Paula Reca y Emilia Attias, con la participación especial de Gabriel "Puma" Goity en la voz del cliente. Se trata de una producción de AZ Films de Argentina que se rodó en parte en Uruguay con la producción local de Cimarrón Cine.

"Qué emoción, no lo puedo creer! ¡Por fin llegó!", escribió De la Cruz en un posteo de Instagram junto al tráiler de la película. "Gracias a los directores Ricardo Hornos y Carlos Gil por darme la oportunidad de interpretar a Gustavo, poder salir de la comedia y hacer a este personaje bastante odiable fue un desafío muy interesante para mi", sostuvo el actor.

De la Cruz ya había actuado en la pantalla grande en La despedida, de Silvana Tomeo, en 2010. "De cine hice una sola cosa y comedia", dijo al respecto en una entrevista con el programa Hacemos lo que podemos de Radio Universal recogida por El País. "Esto es otra cosa que me saca de lo mío y tiene un guiño lindo. Me motivó poder hacer un casting y que me convocaran para formar parte", comentó en aquel momento.

La película llegará a cines uruguayos el próximo 28 de abril y estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max.