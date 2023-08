Maximiliano Juambeltz: más de 100 goles en Defensor Sporting, apasionado por los caballos y con gran arranque en Fénix

En el baby fútbol de Peñarol de Sarandí del Yi, Maximiliano Juambeltz era un todoterreno. Le sacaba ventaja en altura y corpulencia al resto. Tenía bombazo para salir en largo del fondo y cuando pateaba al arco, sus remates eran inatajables. Hoy, a los 21 años, mide 1,85 metros y los goles siguen siendo su marca registrada, ahora en la Primera de Fénix.

Con dos goles en dos partidos, uno a Defensor Sporting de zurda y otro a Montevideo City Torque de derecha, Juambeltz arrancó encendido el Torneo Clausura, luego de que el entrenador Leonel Rocco lo fuera a buscar a Rentistas.

@CAFenix_ Gol a City Torque en el Campeón del Siglo

Rocco lo había dirigido en Defensor Sporting en 2021 y en Rentistas en 2022. Y en ambos pasajes, el delantero le respondió con goles.

"Siento que la confianza que me ha dado es lo principal. Yo trato de exigirme siempre al máximo y él siempre desde el primer día me dijo lo mismo, que no le regala la camiseta a nadie y que tengo que ir a romperme el lomo para poder tener minutos; pero siempre sacó lo mejor de mí", contó Juambeltz a Referí.

"Fénix era una linda oportunidad para volver a jugar en Primera y no dudé en venir", agregó.

El objetivo es mantener a Fénix en Primera y por qué no entrar en alguna copa internacional. En lo personal quiero seguir creciendo como jugador y poder ayudar a Fénix con goles.

El centrodelantero llevaba un año y medio en Rentistas donde jugó 29 partidos y marcó tres goles.

Llegó al bicho colorado a mediados de 2022, a préstamo de Defensor Sporting, cuando el equipo estaba comprometido con el descenso, algo que no pudieron evitar.

¿Por qué dejó a los violetas? Porque tras debutar con Eduardo Acevedo en Segunda, en 2021, y marcar sus dos primeros goles con Rocco como entrenador, llegaron Gerardo Miranda y Héctor Rodríguez y promovieron a varios juveniles, entre ellos los delanteros Matías Abaldo y Anderson Duarte, con lo cual quedó relegado.

Rodríguez quedó al frente del plantel a comienzos de 2022 y tampoco lo tuvo en cuenta. Ahí Juambeltz pidió para salir a préstamo y le dijeron que no. Porque la dirigencia contaba con él. Sin embargo, después llegó Marcelo Méndez y tampoco jugó mucho.

Inés Guimaraens

Por eso, cuando sumaba apenas 211 minutos en nueve partidos y solo había sido titular ante Deportivo Maldonado, Juambeltz salió a préstamo a Rentistas.

"A esa altura era importante ser partícipe, tener minutos, sentirme bien y tener partidos. Pero no me estaba tocando en Defensor", reveló.

A mitad de la presente temporada, antes de llegar a Fénix, rescindió su contrato con Defensor Sporting y firmó con el Ave por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2025.

Más de 100 goles en formativas de Defensor Sporting

A Defensor Sporting llegó con 14 años, desde Defensor de Sarandí del Yi, club donde se vinculó tras terminar su etapa de baby fútbol en Peñarol.

Con Defensor de Sarandí del Yi

"Defensor trajo a cuatro jugadores de Sarandí del Yi para probarse. Fui a la cancha del Comando del Ejército y en la primera práctica me pusieron de lateral. Me pasaban como agua. Entonces, fui y le dije al Profe (César) Santos que yo era delantero. Cuando me pusieron arriba empecé a mejorar. Me hacían ir una vez por mes hasta que me ficharon", recordó.

Antes de jugar en Séptima viajó por primera vez en avión y jugó la Copa de la Amistad en Perú donde Defensor Sporting fue campeón con varios goles de su autoría.

Las memorias lo llevaron a evocar la gran figura de Santos: "Era alguien que siempre te impulsaba a más. Un día, en Séptima, le hice cuatro goles a Plaza Colonia y me llevaba la pelota feliz dela vida cuando me crucé con el Profe que me dijo: 'Flojito lo tuyo hoy Juambeltz'. Siempre te pinchava así, quería sacar siempre algo más de vos. Te llamaba cualquier día y se te ponía a hablar una hora. Del fútbol y de la vida. Era impresionante cómo sabía llegarle a los gurises. Hablaba de valores, de la importancia de ser educado. Fue un gran pilar para mi carrera".

En sub 14 me acuerdo que un día me llamó para ver si había estudiado los movimientos que tenía que hacer como delantero y me dijo que confiaba mucho en mí y que sabía que iba a llegar a Primera. Que me lo dijera él con todo el respeto que le teníamos fue algo que me marcó y fue muy importante en mi primer año en Defensor", contó Juambeltz.

Inés Guimaraens

Con Fénix lleva dos goles en sus dos primeros partidos

Juambeltz es generación 2002 como Matías Ocampo, Francisco Barrios, Vicente Poggi y Gastón Bartora.

En Defensor Sporting lo dirigieron Gerardo Miranda, José Chilleli, Gianni Michelini, Andrés Rodríguez, Paolo Copatti y Martín Varini, antes de que Eduardo Acevedo lo promoviera a Primera, en 2021, la temporada donde Defensor Sporting jugó en Segunda tras cinco décadas en Primera.

Con la sub 16 hizo 34 goles y fue el máximo anotador del torneo. "Todavía tengo el trofeo que me dieron".

Con la sub 17 jugó muy poco porque lo subían a la Cuarta, a jugar con una generación mayor.

Sin embargo, recuerda con especial emoción que lo llamaron a jugar la final contra River Plate donde anotó un gol y Defensor Sporting fue campeón. "Es el único título que pude ganar en formativas. Siempre peleamos arriba, pero esa fue la única vez que lo coronamos con el Uruguayo".

En las juveniles de Defensor Sporting hizo más de 100 goles, Sin embargo, el título de goleador histórico lo tiene Facundo Milán, hoy en Wanderers, con 130 conquistas.

En 2017 jugó el Sudamericano sub 15 con Uruguay y en 2019 el Sudamericano sub 17 donde alternó en el ataque con Matías Arezo, Matías Ocampo, Axel Pérez, Cristian Olivera y Juan Manuel Gutiérrez.

@Uruguay

En el Sudamericano sub 17 de 2019, contra Paraguay

"Le hizo un gol de tiro libre a Perú. Faltaba poco y lo empatamos 2-2 pero en el minuto 94 nos hicieron el tercero, perdimos 3-2 y quedamos eliminados del Mundial", rememoró.

Por entonces, Juambeltz tenía el pelo largo y admiraba a Luis Suárez y Edinson Cavani. Actualmente, tiene un look platinado y se lo hizo para proponerle ser novio a su actual pareja, con la que cumplió dos meses de relación.

La pasión de Maxi Juambeltz por los caballos

En familia, los caballos siempre presentes

Además del fútbol, el delantero es apasionado por los caballos, algo que viene de la familia.

"En Sarandí del Yi mi familia siempre crio caballos de carrera. Mi madre aún se dedica a eso en el campo, cría caballos que luego van a Maroñas, a las carreras. También tienen caballos para correr en raids. Yo tengo una yegua de cinco años que aún no está en competencia", contó.

Juambeltz la bautizó Zulema, por el personaje que encarna la actriz española Najwa Nimri en la serie Vis a vis.

La gran pasión del delantero, los caballos

Todos los fines de semana, el futbolista va a Maroñas para ver a los caballos de su familia.

Con Álvaro "Tata" González en Defensor Sporting y Ángelo Gabrielli en Fénix, los caballos fueron y son un tema recurrente en los vestuarios.

Inés Guimaraens

Fútbol y caballos. Goles y carreras. Las dos pasiones que abraza Juambeltz.