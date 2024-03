"Me desgarra el alma y te pido perdón": el emotivo mensaje de un exjugador de Danubio y Peñarol

Pablo "Bolita" Lima, exjugador de Danubio y de Peñarol, vive desde hace unos años en Miami, donde tiene una academia de entrenamiento personal.

En las últimas horas falleció en Montevideo su papá Juan y el exfutbolista se lamentó en un mensaje publicado en Instagram, que no estuvo junto a él en los últimos momentos de vida.

"Papi no me tocó estar a tu lado antes de que te vayas y eso me desgarra el alma y te pido perdón. Solamente agradecerte por todo lo que hiciste por nosotros, por lo valiente que fuiste cuando no teníamos nada y te matabas trabajando con mami para darnos todo lo que podían, los valores y como me enseñaste desde chico a ganarme todo solo sin pedir nada a nadie y sin tocar nada que no me correspondiera", escribió el ex lateral.

Agregó: "Descansa porque te lo recontra mereces, volá alto Jota y seguí cuidándome te lo pido por favor. Misión cumplida papo que linda sensación despedirte así y recordarte con una sonrisa".

Danubio FC saludó públicamente a su exjugador "e ídolo" por la pérdida.