“¡Me trajeron tres 9!”: Bentancourt contó más detalles de su salida de Peñarol, las charlas con Arias y los meses que resignó

Ruben Bentancourt, campeón uruguayo con Liverpool, contó más detalles de los motivos que llevaron a su salida de Peñarol a principios de este año, cuando rescindió el contrato que tenía con los mirasoles hasta mitad de año.

El atacante repasó cómo fue el proceso de su salida del club, las charlas que mantuvo con el entrenador Alfredo Arias y los meses de sueldo que resignó para quedar libre

La decisión la tomó tras el clásico de verano que ganó Peñarol y en el que el atacante falló su penal.

“Le dije a mi pareja me voy, me quiero ir. Y justo jugábamos el clásico, yo ya sabía que me iba y quería irme con un gol, por eso patee el quinto que por lo general pateo el primero, y justo me toca errar”, repasó a De fútbol se habla así de DSports Uruguay este lunes.

Foto: Leonardo Carreño.

Ante Peñarol en las finales

“Al otro día antes de empezar la práctica le dije a Alfredo: ‘tomé la decisión y me quiero ir’. A él como que no le gustó mucho, la verdad”, agregó.

Bentancourt contó la respuesta del DT. “Me dijo: ‘Tengo que habla con Pablo (Bengoechea) y (Gabriel) Cedrés para ver qué dicen ellos también, yo quiero que te quedes’”.

Luego de la charla con Bengoechea y Cedrés, gerentes deportivos del club, Arias habló con el delantero.

“Habló y me dijo: ‘mirá, no queremos a un jugador que no quiere estar’”.

La respuesta del atacante fue: “No es que no quiera estar. ¡Me trajeron tres 9!”.

Bentancourt se refirió a las llegadas de Matías Arezo, Abel Hernández y Diego Rolan a principios de año.

“Ahí tomé la decisión de irme”, dijo.

El atacante había tenido un contacto con Jorge Bava, DT de Liverpool, y con Sebastián Britos, arquero del plantel de Belvedere.

“Ya había hablado antes con Jorge y lo llamé a Britos que había compartido con él en México. Me dijo Jorge: ‘Venite que acá te estamos esperando, que te queremos’”.

Foto: Leonardo Carreño. Campeón y figura en Liverpool

“Me dijo que me quería de antes, de Boston River, que no me había podido traer. Me dijo: ‘Para mí en tu posición para lo que necesitamos sos el mejor, por tus diagonales, por tus movimientos, nosotros necesitamos una finalizador”, repasó.

“Que te diga eso un entrenador que confía en vos, ahí prácticamente dije me voy a Liverpool”, sostuvo.

El delantero de 30 años contó que “después hubo un problema” para arreglar su salida de Peñarol.

“Me quedaban 6 meses y Peñarol quería que yo me vaya. Y hubo una traba. Ellos me dijeron vamos a arreglar económicamente. Yo dije ‘vamos a arreglar’ y ellos me dijeron ‘no, ahora no porque Alfredo te quiere’”.

“Y dije: ‘Muchas gracias por todo. Vine sin pedir un peso y me voy sin pedir un peso’”.

Consultado por si había renunciado a los 6 meses de sueldo, respondió afirmativamente. “Sí, porque más allá de la plata yo quería estar en un lugar donde me valoren”.