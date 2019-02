Meghan Markle da otro paso fuera del protocolo real

De las mujeres que integran la realeza británica Meghan Markle es quien, frecuentemente, ocupa titulares por sus sutiles transgresiones ante la rígida estructura del protocolo real. Ya sea por comportamientos o detalles de su imagen, la esposa del príncipe Harry suele mostrar su sello personal. La última decisión que va contra el protocolo involucra el nacimiento de su bebé.

Resulta que la duquesa de Sussex, aficionada a las terapias alternativas y la medicina holística, recurrirá a una doula para que la acompañe durante los últimos meses de embarazo, según informó el diario británico The Sun. El nuevo bebé real nacerá en abril.

Las doulas son personas que acompañan y asisten emocionalmente a las mujeres embarazadas durante su embarazo, parto y postparto. Se trata de un trabajo de apoyo y coaching en el que la doula no puede intervenir en el proceso médico de la futura madre.

Abrazar, masajear y escuchar a la embarazada cuando necesite expresar sus inseguridades, angustias o ansiedades, e incluso promover su lactancia son algunas de las tareas que puede cumplir la doula para satisfacer las necesidades que Markle tenga.

Según The Sun, la mujer que acompañá a Meghan será Lauren Mischon, esposa del nieto que fue abogado de Diana de Gales. Lord Mischon trabajó para la madre de los príncipes William y Harry durante su divorcio con el príncipe Carlos.

