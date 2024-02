Mercado de pases en radio: Sport 890 suma una nueva conductora a sus tardes

Con el comienzo de febrero, los equipos de las radios para el 2024 terminan de perfilarse, a medida que se estrenan nuevos ciclos, programas que estaban en pausa vuelven al aire, y se dan los movimientos habituales en cada mercado de pases. A cambios en radios como Carve, Sarandí y Universal, se suma ahora una nueva incorporación a la emisora deportiva Sport 890.

En un rubro en el que todavía siguen siendo pocas las mujeres en roles de conducción, este lunes la comunicadora Sofía Romano anunció su incorporación a dos de los programas de la radio: Quiero fútbol y Último al arco, que se emiten en las tardes de 13 a 15 y de 15 a 17 horas respectivamente.

Romano se suma a un equipo que ya tiene como conductores a Roberto Moar, Diego Jokas y Mauro Mas, entre otras figuras.

La periodista deportiva, que también trabaja para DirecTV y para el canal argentino TyC, anunció su incorporación a la 890 AM con un posteo en sus redes sociales, donde destacó el rol de la radio en su vida y en su amor por el deporte.

"Confieso que de niña me divertía más escuchar a mi viejo contestarle a los periodistas como si estuvieran dialogando con él. Después esta práctica la vi en muchas otras personas y comprendí que la radio es íntima y más cuando narra una pasión. Hay una conexión muy fuerte entre el medio y la audiencia aunque esta ni siquiera simpatice con quien comunica", escribió en la publicación, acompañada por una foto en la tribuna América del Estadio Centenario, y por otra de su infancia junto a una radio.

"Ya saben de mi amor por la radio, conocen de mi historia con el deporte y hoy ambas se vuelven a encontrar en otro capítulo. Volver a la tradición siendo no tradicional, con el fervor que me provoca mi vocación y con el profesionalismo que asumo cada desafío laboral. Siento nervios y me encanta porque me renueva, como esa misma sensación que sigo experimentando cada vez que entro a un estadio y veo el césped cual niña de los 90’. Que lo que me conmueva no se pierda me hace sentir viva", agregó la conductora en el anuncio.