Fichaje de último minuto para Qatar 2022: Sofía Romano se suma a la cobertura mundialista

Con una distancia de apenas 16 días respecto al puntapié inicial del mundial de Qatar 2022, la cobertura televisiva de la máxima competencia deportiva tendrá un nuevo rostro uruguayo que se sumó en las últimas horas.

Se trata de la periodista Sofía Romano, que anunció en su cuenta de Twitter que viajará al país asiático en las próximas semanas.

"Y sucedió lo inesperado. Con un entusiasmo que me emociona quiero contarles que viajo a cubrir el Mundial. Gracias @DIRECTVUy y @TyCSports por hacerme cumplir un sueño que no sabía que tenía. Me voy a Qatar en unos días y todavía no caigo", escribió Romano en sus redes sociales.

Actualmente, Romano conduce el programa de radio La venganza de los perdedores, integra de la plantilla de periodistas del programa De Fútbol Se Habla Así emitido por DirecTV Sports y es panelista de TyC Sports en Buenos Aires. Además, este año se estrenó también en los programas de entretenimiento con la conducción de El gran juego de la Oca, junto a Rafa Villanueva en Teledoce.

La actriz, periodista y comunicadora viajará a Qatar para cumplir varios roles para los diferentes ciclos de los que forma parte. Será, por ejemplo, parte de los programas de De Fútbol Se Habla Así desde el torneo, pero también será la tercera voz de las transmisiones de DirecTV en los partidos de Uruguay junto a Martín Rodríguez (relator) y Mario Bardanca (comentarista).

"Voy a ser el segundo comentario/campo de juego de las transmisiones. Me pareció un rol espectacular, de calidad", dijo a El Observador.

Romano también estará produciendo otros contenidos para DirecTV regional, y para TyC Sports estará en el programa Dale al medio, que se emite durante los mediodías en esa señal, y hará móviles desde el lugar. Durante su trabajo para la señal argentina estará enfocada mayoritariamente en el camino mundialista de la selección de ese país.

"Mi plan también es conocer la ciudad y el país más allá de lo que la FIFA me quiera mostrar, y espero tener tiempo para eso. Creo que lo voy a lograr, ya que llego diez días antes de que debute Uruguay", agregó.