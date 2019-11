Mi mal momento con el auto guinchado

Por Gabriel Nater

Quiero expresar mi profundo desagrado en cómo la ciudad trata a las personas que viajan en vehículos y estos cumplen con una infracción (aunque es dudosa la misma en mi caso).



Secuestran un auto y hasta que no se pague en el momento no lo liberan. Dado que las multas se cargan al Sucive, perfectamente uno puede abonarla posteriormente, ya que si no se abonan las multas el propio Sucive no permite luego pagar la patente, etcétera. En pleno siglo XXI es un atropello.



También quiero quejarme/denunciar cómo la Cooperativa 31 de enero (a la que que la IM le dio este “servicio”) gestiona el cobro del guinchado y “estacionamiento”. Son inconcebibles los métodos de pago ofrecidos; está todo direccionado para que sólo mediante efectivo o débito (¡para hacerse del dinero ya!) se pueda pagar medianamente rápido y salir de ese momento desagradable.



Al momento de ir había cuatro o cinco personas y ninguna pudo pagar sin alguna dificultad ya que los métodos de pago estaban totalmente direccionados para hacerse de efectivo en el momento.



¡El POS que cobra las multas sólo funciona con débito! Si quieres pagar con tarjeta sólo mediante pago web. Es inconcebible, inaudito, violento. Todas las palabras que se puedan usar quedan cortas.



Deberíamos inundar de quejas el “Buzón Ciudadano” y exigir que este método medieval y violento sea eliminado.