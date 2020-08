Microsoft puso en la lista de amenazas a CCleaner, uno de los limpiadores "más populares"

Microsoft calificó de “potencialmente indeseada” a la aplicación CCleaner, uno de los limpiadores de archivos más populares de Windows. La compañía explicó que esta clasificación se debe a que va acompañada de instaladores de otros proveedores de software, que pueden tener un comportamiento malicioso para las computadoras.

La herramienta es una de las preferidas por los usuarios para eliminar archivos temporales, cookies de seguimiento y basura del navegador mejorando así el rendimiento de los ordenadores. Sin embargo, el antivirus de Microsoft indicó recientemente sobre comportamientos maliciosos relacionados con la aplicación.

Windows Defender permitió detectar que cuando se descarga la aplicación, que viene acompañada de otros proveedores de software, puede haber "actividad de software inesperada que impacte negativamente en la experiencia de los usuarios", según manifiesta la compañía en su blog.

“Nuestra protección de aplicaciones potencialmente no deseadas tiene como objetivo salvaguardar la productividad del usuario. Detectamos instancias en cualquier momento que el software ofrezca instalar otro software que no haya sido desarrollado por la misma entidad o que no sea necesario para que el software se ejecute, sin importar el tercero", agregaron desde el gigante tecnológico Microsoft.

Por otra parte, la empresa tecnológica Piriform, manifestó que la actividad de los instaladores es “potencialmente indeseada”y han informado a través de su cuenta de Twitter que están trabajando con Microsoft para resolver el problema.