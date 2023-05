Mieres le respondió al PIT-CNT: "Se expresó un análisis que no está en línea con la realidad"

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, señaló que el análisis realizado por el PIT-CNT en el acto del 1° de mayo "no está en línea con en la realidad" y que está "totalmente en desacuerdo" con que el gobierno está instalando "un modelo de desigualdad", tal como expresó el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala.

"Estamos totalmente en desacuerdo con eso, los números no indican eso, al contrario. Lo mismo que calificar de ajuste fiscal una reforma de la seguridad social que lo que busca justamente es evitar que los recursos de los uruguayos cada vez se vayan más hacia las jubilaciones y las pensiones, para permitir que se puedan utilizar en otras prioridades, como reducir la pobreza infantil", dijo Mieres este lunes en rueda de prensa cuando finalizó el acto.

"Creo que hay un error de análisis importante en la central sindical, pero esto es la democracia, es el pluralismo, y hay que estar, porque lo peor que le podemos hacer a Uruguay es quebrar las vías de comunicación. Así que escuchamos totalmente tranquilos, pero sabiendo que se está expresando un análisis de la realidad que no está en línea con la realidad", agregó.

Mieres fue uno de los jerarcas del gobierno que estuvo presente en el acto realizado por el PIT-CNT, junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

Delgado: " Parece que en Uruguay no hubo pandemia"

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también criticó parte del discurso del PIT-CNT y defendió el accionar del gobierno durante estos años. "El gobierno está trabajando en inversiones para generar empleo, y a la vista está que se recuperaron todos los empleos que se perdieron en la pandemia, que fue la gran ausente de los discursos de hoy, parece que en Uruguay no hubo pandemia, que condicionó al mundo y también al Uruguay. Y nosotros no solo los recuperamos, sino que hay 40.000 puestos de trabajo más", afirmó este lunes en rueda de prensa.

"Obviamente no coincidimos con una parte del discurso mucho más ideológico, donde se criticó al capitalismo, al imperialismo yanki, a la propiedad privada. Vamos a tratar de construir sobre los puntos donde podemos coincidir, lo demás tiene mucho de ideología", aseveró el jerarca.

"Parte de saber escuchar, aún no coincidiendo, es la base más importante para cualquier instancia de diálogo. Aún no coincidiendo con muchas de las cosas que se dijeron acá, pero venir a escuchar me parece un acto de respeto y tolerancia", señaló.