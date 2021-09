Miguel Ángel Solá analizó el panorama cultural argentino y trató de "imbéciles" a Tinelli, Susana y Mirtha

Miguel Ángel Solá, actor argentino de cine, televisión y teatro, criticó la situación cultural de su país y apuntó contra Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand y Susana Giménez.

“Argentina fue un pueblo instruido que en el (año) 67 tenia 3.500 salas de teatro y cine. Había 17 millones de habitantes y que el 25% de la población consumía cultura", sostuvo el actor en el marco de una entrevista con Andrea Chiarello en el programa Mamás felices, que se emite por la señal UCL TV para Argentina. Si bien el programa aún no se emitió, Crónica TV adelantó parte de la entrevista.

El actor dio su opinión sobre el devenir político y cultural del país, y luego arremetió contra los conductores televisivos más populares del medio argentino. “El gran problema argentino es que empobrecen el cerebro y el corazón de la gente. Eso es lo que hay que revertir, pero solamente si la gente debe juntarse para luchar contra la basura. Si no, no vamos a escuchar la capacidad que tienen los argentinos para crear. Vamos a seguir escuchando al imbécil de Marcelo Tinelli, a la imbécil de Mirtha Legrand y a la imbécil de Susanita (Giménez). A los imbéciles que mandan toda la información del país”, dijo Solá.

El actor de Un gallo para Esculapio y Crímenes de familia vive actualmente en España donde se radicó a fines de los ochenta. En el tramo de la entrevista que se conoció este lunes Solá indica que “Argentina nunca fue un pueblo idiota, pero ahora lo está pareciendo y eso es muy grave”.

El año pasado escribió una carta abierta en la que profundizó sobre la situación de los actores, en medio del contexto pandémico. “Estoy sin trabajo y sin posibilidades de conseguirlo. Mis representantes, aquí y allá, no me dejan mentir, ya que ofrecen mis servicios a todas horas, a todas las productoras, directores de casting, directores de series y cine, canales de aire y novedosas plataformas. No hay trabajo para mí. Sólo para unos pocos ‘adolescentes’ cuyas ‘trama’ escriben guionistas que han olvidado con creces la adolescencia”, escribió el actor que lleva cinco décadas de oficio y puso énfasis sobre, lo que considera, la falta de papeles para personas de su edad en la ficción.