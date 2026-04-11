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Sebastián Yatra visitó a una comparsa y cantó uno de sus temas en versión candombe antes de su show en el Antel Arena

El colombiano Sebastián Yatra, que este sábado se presenta en el Antel Arena, visitó en la previa a la comparsa La Rodó y hasta se animó a cantar con ellos

11 de abril de 2026 8:43 hs
Sebastián Yatra. Archivo

Sebastián Yatra. Archivo

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Este sábado, el cantante y músico colombiano Sebastián Yatra se presentará nuevamente en Montevideo. El artista dará un show en el Antel Arena en el marco de su gira Entre tanta gente, aunque uno de los momentos más llamativos de esta visita sucedió antes incluso de la fecha del espectáculo.

Es que este jueves por la noche, Yatra (que ya está en Uruguay) pasó por la casa cultural de la comparsa La Rodó, en el barrio Cordón. Allí, no solo recorrió el espacio y se retrató junto a integrantes y allegados del conjunto, sino que además cantó junto a una cuerda de tambores y al coach vocal Leo Moreira, que acompañó al colombiano con su guitarra.

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En el espacio de La Rodó, Yatra además una de sus canciones en versión candombera, Cómo olvidarte, según se puede ver en algunos de los videos registrados durante el encuentro, que se trató de un evento privado y cerrado.

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Yatra bailó además con la comparsa, y durante las tres horas de su visita también compartió un asado y algunos tragos con sus integrantes.

La visita de Sebastián Yatra y el "boom" del candombe

Que Yatra haya elegido que una de sus actividades en Montevideo sea una visita a una comparsa no es casual, al menos en un contexto que se viene gestando en los últimos años que ha llevado a que el candombe esté viviendo un momento de expansión y mayor presencia no solo a nivel local, sino con proyección internacional.

En un momento donde una de las tendencias culturales en el mundo de habla hispana es la revalorización y rescate de sonidos autóctonos y referencias locales, aunque cruzadas con elementos modernos y globales, en Uruguay ha sido el candombe el que ha dado ese salto adelante, como reflejan algunos fenómenos y eventos recientes.

La irrupción de la Rueda de Candombe como fenómeno cultural en Montevideo, la nominación al Grammy Latino de Julieta Rada por un disco de versiones de clásicos candomberos, la emergencia de una nueva camada de músicos que lo toman como elemento central de su música pero lo cruzan con el pop, la plena, el R&B y el hip hop, el hecho de que sea el ritmo que atraviesa el disco más reciente del músico uruguayo más internacional, Jorge Drexler, y hasta la publicación de un reportaje sobre su historia y presente en el diario inglés The Guardian, muestran el alcance que están teniendo el chico, el repique y el piano, aunque incluso algunos de sus referentes vean este crecimiento con recelo.

Yatra, además, tiene un vínculo cercano con Uruguay, ya que ha sido el destino donde pasó varios de sus últimos veranos, sumado a sus habituales visitas para dar shows en Montevideo. En visitas anteriores, además, pasó por el Estadio Centenario, y se llevó una camiseta de Luis Suárez de su último pasaje por Nacional.

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