Milagros Algorta y un récord de seis goles en un partido

Es una de las mejores arrastradoras del hockey sobre césped uruguayo, una mediocampista fija en las convocatorias de la selección uruguaya y el emblema que hace soñar a Old Girls con volver a ganar el torneo local. Se llama Milagros Algorta, tiene 23 años y este año fue protagonista de un récord increíble: seis goles en un mismo partido.

Algorta empezó a jugar al hockey sobre césped con cinco años en el British School. En pasto natural y con palo de madera. También hizo tenis en el Carrasco Lawn, pero cuando tuvo que optar lo hizo por el deporte colectivo. Sebastián Castillo, Gonzalo Ferrer y Bettiana Ceretta fueron los entrenadores que más la marcaron. Y así se formó una volante central que en su primer año de sub 18 ya estaba jugando entre las mayores de Old Girls.

En 2014 fue una de las grandes figuras de la selección juvenil que logró en cancha de Carrasco Polo la clasificación a los Juegos Olímpioos de la Juventud de Nanjing 2014. "Ganarle la semifinal a Estados Unidos fue increíble porque ese partido nos clasificaba a los Juegos, y la verdad que fue muy emocionante, con todo el mundo afuera apoyándonos, después de un proceso impresionante que habíamos hecho y un trabajo mental previo también muy grande en el que tuvimos que convencernos de que podíamos ganar y clasificar. Terminó el partido con todo el mundo adentro de la cancha y todas llorando de la emoción. Inolvidable", contó Algorta a Referí.

En los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud y en la primera presencia olímpica para el hockey uruguayo (se jugó en formato hockey 5), Las Cimarroncitas jugaron un torneo memorable alcanzando el sexto puesto ganándole a potencias del hockey como Alemania (6-2 y 2-0) y Nueva Zelanda (6-3).

"Fue de las mejores experiencias de mi vida, fuimos profesionales por unos meses porque entrenábamos doble turno en horarios razonables, no íbamos al colegio para poder descansar y entrenar. Llegamos muy bien preparadas a ambos torneos, física, táctica, técnica y mentalmente. Fue impresionante compartir villa olímpica con tantos deportistas, la organización fue increíble y mis padres me pudieron acompañar al otro lado del mundo", rememoró.

Un año después, el entrenador de Las Cimarronas la convocó para darle un toque de frescura al plantel uruguayo mayor de cara a la ronda 3 de la Liga Mundial 2015 que se disputó en Valencia y que repartió plazas para los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Antes de disputar el torneo jugaron un amistoso con la poderosa selección española: "No entendía nada. La bocha iba a una velocidad que no la veía, marcando jugadoras que no se quedaban quietas ni un segundo y se hacían respetar. Fui a hacerle marca personal a una jugadora y me pegó un palazo como para que la deje de marcar y ahí fue cuando dije trágame sintético. Fue un partido que me marcó lo que era jugar a nivel internacional", expresó.

Debutó ante las alemanas que aplastaron a Uruguay con un contundente 8-0: "Fue una experiencia tremenda enfrentar a los mejores del mundo y fue muy lindo vivir la experiencia con Ceci Casarotti mi mejor amiga y compañera de club y selección desde chiquitas. Fue un orgullo tremendo. Considero que era una bebé al lado de los monstruos que había, pero fue impresionante ser parte de ese equipo y ese torneo".

Algorta está terminando la carrera de Psicología y además de jugar los domingos trabaja en dos colegios con niñas y madres como entrenadora de hockey.

Tras un Apertura discreto (sexto puesto), Old Girls levantó en el Clausura y ahora depende de sí mismo para ser campeón y llevar a Carrasco Polo a una final por el Uruguayo.

"Old Girls es para mí una familia, una casa. Es donde aprendí a jugar al hockey, donde crecí como jugadora y como persona y donde tengo un equipo, que más que un equipo es un grupo de amigas. Es ese lugar donde disfruto el ser parte, de representarlo, de entrenar y de crecer ahí dentro".

El pasado 8 de noviembre Algorta le metió seis goles a Woodlands para una goleada por 7-2. En los últimos años nadie registró semejante proeza goleadora. Cuatro fueron de córner corto (la especialidad donde destaca por su técnica de arrastre de bocha) y dos de cancha. En 2016 su compañera de equipo Lucila Gomensoro le había hecho cinco a Old Brendan's en una goleada de 10-0 y en 2015 Paula Carvalho de Old Christians y Anastasia Olave de Yacht también marcaron cinco (ante Old Brendan's y Old Ivy, respectivamente).



Los 14 guadañazos



1- El gol que más gritó: "El de la final del Sudamericano 2016 contra Chile, faltando tres minutos, gol de Tere Viana de desvío de revés al ángulo. Salimos campeonas sudamericanas".

2- Un libro: "El Hombre en Busca del Sentido, de Victor Frankl".

3- La mejor serie deportiva: "Apache, la vida de Tévez".

4- Frase que la representa: "Si se quiere, se puede".

5- Su mejor plato: "Lasagna".

6- Una ídola o referente: "Agustina Nieto".

7- Otro deporte: "El tenis".

8- Un deportista: "Luis Suárez".

10- Un artista: "Mi padre que es arquitecto".

11- Un sueño: "Ser mundialista".

12- La jugadora de más futuro en el hockey uruguayo: "Eli Civetta".

13- La mediocampista rival con la que se saca chispas en el medio: "Sofi Mora".

14- Una característica que la defina como jugadora: "La perseverancia".

Old Girls y Polo aplazaron la definición por el covid

Old Girls volvió a posponer su partido el domingo, ante su clásico rival Old Christians, por un contacto de una de sus jugadoras con un positivo de covid-19. De esta forma la definición del torneo se sigue aplazando.

Tras ganarle 2-0 el jueves de la semana pasada a Biguá (goles de Sophie Tatton y de Algorta), las azulgranas deben ganarle a Old Christians y a Náutico, duelo pendiente de la octava fecha, para quedarse con el Clausura y forzar una final con el campeón del Apertura, Carrasco Polo al que le queda jugar con Old Ivy y que espera un traspié de Old Girls para abrochar Clausura, Uruguayo y también el quinquenio.

El domingo, Náutico le ganó 5-2 a Woodlands con dos goles de Agustina Taborda, uno de Manuela Serra, la argentina Juana Castellaro y Camila De María marcando Janine Stanley los dos para Woodlands.

Además, Pilar Oliveros anotó tres goles para Old Sampa que cerró su temporada ganándole 4-2 a Biguá. El otro tanto fue de la juvenil Lola Valente. Para el Pato marcaron Martina Rago y Delfina Alles. Oliveros se despidió a lo grande de su equipo para pasar a jugar, a partir del año entrante, en la Universidad de Michigan en Estados Unidos.

Posiciones PTS PJ PG PE PP GF GC Carrasco Polo 17 7 5 2 0 23 7 Old Girls 15 6 5 0 1 17 9 Old Ivy 13 7 4 1 2 12 11 Old Christians 11 7 3 2 2 12 9 Náutico 13 7 4 1 2 14 8 Woodlands 10 8 3 1 4 18 23 Old Sampa 9 8 3 0 5 12 14 Biguá 4 8 1 1 6 6 24 Yacht 3 8 1 0 7 8 17

Goleadoras

1- Teresa Viana (Carrasco Polo) 16

2- Belén Barreiro (Old Ivy) 15

3- Milagros Algorta (Old Girls) 11

4- Camila Piazza (Carrasco Polo) 10

5- Sofía Mora (Carrasco Polo) 9