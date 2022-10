Miles de personas protestaron contra el gobierno conservador de Liz Truss

Crecen las movilizaciones masivas en el Reino Unido contra el gobierno Tory que encabeza Liz Truss por no abordar la actual crisis del costo de vida, mientras se debate en una crisis que se expresa en las críticas internas a la gestión de la primera ministra por sus medidas económicas y en la caída drástica en sus niveles de popularidad.

Más de 100 mil personas participaron el sábado en las protestas convocadas por la campaña “Basta ya” (Enough is enough) en más de 50 ciudades de todo el país, incluidas Londres, Manchester, Liverpool, Glasgow, Cardiff, Brighton y Nottingham.

El domingo, los sindicatos y los sectores de izquierda se unieron a una manifestación de protesta llamada Asamblea Popular contra la Austeridad frente a la sede de la conferencia del Partido Conservador en Birmingham.

Los manifestantes expresaron su solidaridad con los trabajadores postales y ferroviarios que están en huelga por las malas condiciones laborales y salariales. Dirigentes y militantes de todos los principales sindicatos del país, incluidos el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT), el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWU) y el movimiento Junior Doctors, así como partidos políticos como el Partido Comunista de Gran Bretaña (CPB) y la Liga de Jóvenes Comunistas (YCL) se solidarizaron con las protestas y participaron en las movilizaciones.

Sectores de la clase trabajadora en toda Europa han estado organizando protestas exigiendo soluciones concretas de los gobiernos para abordar la crisis del costo de vida y la inflación vertiginosa en los precios de los alimentos y el combustible. Debido a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania y las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) y EE. UU. a las exportaciones de energía rusa a Europa, los precios de la energía se han disparado y la especulación de los productores y proveedores de energía multinacionales ha empeorado la situación.

La campaña “Basta ya” en el Reino Unido fue iniciada por sindicatos y organizaciones comunitarias para alzar su voz contra la crisis del costo de vida y para defender los derechos y la dignidad de los sectores de la clase trabajadora en el país.

La campaña cuenta con el apoyo de sindicatos como CWU y RMT, y organizaciones comunitarias como ACORN UK y Right to Food, entre otras. Varios políticos de izquierda como los parlamentarios del Partido Laborista Zarah Sultana e Ian Byrne también han apoyado el movimiento.

Las demandas de los manifestantes incluyen un aumento salarial real, la reducción drástica de las facturas de energía, el poner fin a la pobreza alimentaria, la provisión de viviendas dignas y asequibles para todos y el gravamen a los más ricos.

Mientras se dirigía a la manifestación de protesta en King's Cross en Londres el sábado, el líder de RMT, Mick Lynch, dijo: “Vamos a crear un movimiento masivo de trabajadores. Vamos a cambiar este país y ganar para nuestra gente”.

El parlamentario laborista Jeremy Corbyn declaró en apoyo de las protestas del sábado que “en todo el país, los trabajadores y las comunidades están luchando contra la codicia, la desigualdad y la explotación. A medida que caen los salarios y aumentan las ganancias, nuestro mensaje es claro. No estamos aquí para administrar. No estamos aquí para negociar. Estamos aquí para ganar”.