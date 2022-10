Mirtha Legrand reveló al aire que uno de los mitos sobre su apariencia es mentira

Mirtha Legrand decidió, hace algunos días, zanjar una discusión de larga data sobre su apariencia.

Al parecer, la icónica conductora de televisión argentina se ha cansado de escuchar diferentes versiones de que, por ejemplo, utiliza una peluca, y decidió terminar con los rumores al aire, en el medio de su presentación del programa de la noche del sábado.

Como sucede cada vez que comienza una nueva emisión de La noche de Mirtha, la diva de 95 años pidió a la cámara que enfocara su vestuario, sus accesorios y, luego, su cabello. “Me peinó Leo Cosenza, que está aquí. Muchas gracias”, empezó Legrand, y enseguida tomó un mechón de pelo y le dio un tirón.

“Muchos me preguntan si tengo postizos. Y no. Es mi pelo todo eh. Miren, me tiro yo sola. Es mi pelito, todo mi pelo”, aclaró la conductora con una sonrisa.

La noche de Mirtha se emite durante las últimas horas de los sábados en El Trece, un ciclo que marcó el regreso de Legrand a la televisión luego de sus ausencias prolongadas por la pandemia, momento en que fue sustituida por su nieta Juana Viale.