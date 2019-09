Montevideo, qué mal y poco te veo

En Nueva York, la ciudad, no el estado, se filman aproximadamente 153 películas por año. La cantidad no incluye series televisivas. En Los Angeles, capital del entretenimiento mundial, la cifra es un poco menor, pero alta también. Tanto en una como otra ciudad el cine y la televisión han acuñado espacios visuales fácilmente reconocibles, pues en sus calles han estado infinidad de producciones cinematográficas y televisivas captando realidades físicas que las cámaras convirtieron en iconos de la época contemporánea.

Cuando fui a San Francisco, lo primeros que hice, a las pocas horas de haber arribado, fue recorrer a pie las calles por donde había pasado el Mustang verde, placa JJZ 109, que manejaba Steve McQueen persiguiendo entre bajadas y pendientes al Dodge Charger, placa RDR 838, en el cual viajaban los dos criminales, quemando los neumáticos en cada curva empinada que tomaban. He recibido críticas por haber dicho –porque así lo sentí- que me emocionó más ese periplo callejero, que haber visitado las alturas de Machu Pichu años antes. Caminar por las calles Leavenworth y Chesnut, sobre todo esta, donde el Dodge derrapa, fue para la imaginación una aventura de gran intensidad, pues precisamente ella, la imaginación, revivió in situ, sintiendo incluso vértigo, la escena tal cual la había visto en una pantalla cinematográfica varias veces, porque debo haber visto Bullit al menos en diez ocasiones.

Nueva York, Los Angeles y San Francisco, junto con París y Roma (aunque me parece que esta lo es menos) deben ser las ciudades más cinematográficas, por lo fotogénicas que son, del mundo, lo cual es mucho decir, pues hay decenas de ciudades portentosas en lo paisajístico que quedan fuera de la lista, entre otras, Londres. Las cinco mencionadas ciudades reciben de manera regular la visita de equipos de filmación encargados de realizar algunas escenas clave, sea ya de un filme o de una serie televisiva. Las eligen por generar un paisaje urbano reconocible, que se identifica inmediatamente por haber estado antes en otras películas. El subway de Nueva York es un buen ejemplo al respecto. Lo reconocemos a las primeras de cambio.

Los habitantes de una ciudad fotogénica con presencia ubicua y regular en la industria del entretenimiento están acostumbrados a las filmaciones, y hasta llegan a tratarlas con desdén. En una mañana dominical clara y fría de diciembre de 1980, estaba caminando por las calles de Filadelfia (así se llama una canción de Bruce Springsteen), cuando de pronto noté que en una esquina el tránsito estaba desviado y había una barrera policial desviando a los peatones que iban caminando por la vereda. Pregunté cuál era la razón de aquel barullo, y alguien me dijo que estaban filmando una película.

Me lo dijo molesto, porque le parecía imperdonable que viniera gente de fuera a interrumpir la normalidad dominical de su ciudad. Hice todo lo posible para acercarme al lugar de filmación y de tanto intentarlo conseguí mi objetivo, sin saber bien todavía cómo. La película que estaban filmando tenía a John Travolta como estrella, tal cual pude constatarlo a la distancia, aunque no tan lejos de mi alcance. Se trataba de Blow Out (que en español se conoció como Impacto o Estallido mortal), dirigida por Bryan De Palma.

Por diferentes razones (tema para otra nota), las ciudades latinoamericanas no han conseguido ganar protagonismo en cine, pues incluso ciudades como Buenos Aires y Santiago, donde se han filmado muy buenas películas, no han logrado establecer una estelaridad visual reconocible. Tampoco la Ciudad de México, la cual en una sola película, y estadounidense, Man on Fire (Hombre en llamas), con Denzel Washington como protagonista, alcanzó un estatus histriónico superior, capaz de generar una distinción por sí sola en el contexto general del filme, aunque, a decir verdad, también logró algo parecido la reciente Roma, filmada mayoritariamente en el barrio homónimo.

Montevideo es una ciudad cinematográfica que hasta ahora no ha salido bien representada en películas. Tal vez en una sola tuvo nuestro paisaje urbano incidencia: El dirigible. Otra en la que sale bien parada es Ruido, película original que pasó prácticamente desapercibida, ninguneada más bien, práctica bastante común en nuestro país cuando un producto artístico es original. El uruguayo suele odiar lo nuevo y diferente. Tampoco la capital salía mal representada en una película hoy casi olvidada, En la puta vida, dirigida por Beatriz Flores Silva. En Whisky, por lejos el mejor filme uruguayo realizado hasta la fecha, el paisaje urbano capitalino tiene casi nula incidencia en el resultado visual final.

Ahora Netflix anuncia el desembarco de una de sus equipos de producción y filmación, y parte del público y de los medios informativos uruguayos se han alterado con singular frenesí por la noticia, casi de la misma manera como lo hacían los indígenas cuando los conquistadores españoles llegaban para regalarles espejitos y chucherías de valor nulo. Nuevamente –como si fuera lo único que tenemos para mostrar- la Plaza Independencia será el centro de atención, al menos por tres días, los que supuestamente durará la filmación. Ojalá que la llegada de los visitantes del norte sirva al menos para que esa zona de la ciudad luzca un poco más limpia, más cinematográficamente vivible.