Moses J. Moseley: muere el actor de The Walking Dead a los 31 años

Los creadores y actores de "The Walking Dead" rindieron tributo al actor Moses J. Moseley, quien falleció a los 31 años de edad.

Getty Images Moses J. Moseley interpretaba al personaje de Mike en la exitosa serie de TV.

Moseley interpretaba al personaje de Mike, una mascota zombi sin brazos de la exitosa serie de terror de televisión.

Jeremy Palko, compañero de elenco, describió a Moseley como un "ser humano totalmente amable y maravilloso".

Addy Miller, también actriz de la serie, dijo que estaba "muy desconsolada al enterarse del fallecimiento de esta alma brillante y amable".

Otra de las estrellas del programa, Melissa Cowan, escribió en Facebook que Moseley era "verdaderamente único", y "siempre era agradable, divertido y [tenía] una sonrisa para iluminar cualquier habitación".

La cuenta oficial de Twitter del programa también ofreció un homenaje.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

Comienzos

Moseley nació en Carolina del Sur, en Estados Unidos, y su familia se instaló en Georgia, donde estudió derecho.

Una vez dijo que no planeaba convertirse en actor, pero un día se le acercaron después de clase y le preguntaron si le gustaría aparecer en una película.

Esa película resultó ser "Joyful Noise" (2012), traducida en español como Canción del corazón y "Las chicas del coro", protagonizada por Queen Latifah y Dolly Parton. A eso le siguieron una serie de castings.

Luego obtuvo papeles en "The Hunger Games: Catching Fire" (Los juegos del hambre: en llamas), "Watchmen" *(Los vigilantes) de HBO y la película "Volumes of Blood: Horror Stories" de 2016.

También publicó un libro de citas y eslóganes inspiradores.

La agencia de talentos Avery Sisters Entertainment dijo en un comunicado en Facebook: "Moses fue un actor fenomenal que apareció en películas como The Walking Dead, Queen of the South y American Soul, pero MUCHO más que eso, ¡era una persona INCREÍBLE!"

"Para aquellos que lo conocieron, él era la persona más amable, dulce y generosa que jamás conocerían. ¡Te extrañaremos mucho!".

"Moses era una persona muy talentosa, con una luz brillante a su alrededor", dijo en un comunicado su agente, Tabatha Minchew, de Established Artists,

"Sus amigos, familiares y fans lo extrañarán profundamente. Siempre tenía a su alrededor un energía feliz".

TMZ, la página estadounidense dedicada a las noticias de famosos, informó que su familia lo había reportado como desaparecido la semana pasada y que la policía está investigando las circunstancias de su muerte.

