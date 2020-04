Mujer que incumplió cuarentena fue al comedor municipal de Libertad y sus funcionarios están en cuarentena

Los habitantes de la ciudad de Libertad están preocupados y a la espera de los resultados de test de covid-19 de alrededor de 25 personas que estuvieron en contacto con la mujer de 27 años que dio positivo, rompió la cuarentena y se trasladó desde esa ciudad hacia San José.

A raíz de esta situación, los funcionarios del Municipio de Libertad y del comedor municipal de la ciudad fueron enviados a cuarentena y se les realizará el hisopado. En la misma situación se encuentra la pareja y la suegra de la mujer.

Además, se fumigarán estos espacios y otros donde se presume que estuvo la mujer desde el miércoles pasado cuando fue enviada a hacer cuarentena, ya que días atrás concurrió con su pareja a retirar una de las canastas que entrega el Municipio a las personas en situación de vulnerabilidad a raíz de la emergencia sanitaria.

El alcalde de Libertad, Sergio Valverde, dijo a El Observador que cuando se confirmó que la mujer dio positivo en el test de covid-19 y se había tomado un ómnibus desde esa ciudad hacia San José la situación pasó a ser "un problema grande".

Desde la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se realizó una denuncia ante la Fiscalía de Libertad ya que la suegra de la joven fue vista este domingo en la plaza y en la feria de la ciudad, luego de haber estado en contacto con la mujer infectada. Según supo El Observador, con la denuncia se busca que el entorno de la mujer infectada realice la cuarentena de forma obligatoria.

El domingo, Valverde se comunicó con el intendente de San José, Pedro Bidegain, el director de Salud, Juan Antonio Atilio y autoridades departamentales de Asse ya que teniendo en cuenta "el contexto crítico" de la familia de la joven, debían evitar que salieran de su casa ya que aún no obtuvieron el resultado de los hisopados.

La joven y su familia atraviesan una situación económica compleja. Fuentes del entorno de la mujer informaron que ni ella ni su pareja tienen un trabajo formal y el único ingreso fijo del hogar es la jubilación de la suegra.

La pareja de la joven realiza "changas" por lo cual concurren al comedor de la ciudad a alimentarse. Por esta razón, no se descarta que otras personas en situación de vulnerabilidad puedan estar contagiadas.

Una de las medidas implementadas es que desde el comedor enviarán el almuerzo a la casa de los familiares para que no tengan que trasladarse.

Dos recorridos

La mujer realizó al menos otro viaje en ómnibus mientras esperaba el resultado del test de covid-19.

Las autoridades sanitarias del departamento intentan identificar a los cerca de 60 pasajeros que viajaron en el ómnibus de Cita desde Libertad hacia San José el sábado en donde viajó la mujer infectada. El chofer fue el primero en ser ubicado y quedó en cuarentena. En tanto, el vehículo fue sometido a un proceso de sanitización en las últimas horas.

Según informó el portal Mora Contenidos y confirmó El Observador, el viernes en la tarde la mujer subió a un ómnibus en Playa Pascual hacia San José.

La empresa Cotmi emitió un comunicado informando que los datos de los pasajeros que viajaron con ella fueron enviados al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales para ubicarlos e informales de la situación.

La mujer fue localizada el sábado a la noche luego de un operativo liderado por el Grupo de Reserva Táctica del Ministerio del Interior. "La encontraron rápidamente", dijo el director de Salud de San José. En ese procedimiento se pudo ubicar a la mujer en la estación de AFE junto a otras seis personas que también fueron enviadas a cuarentena al igual que los enfermeros que la trataron y ya les hicieron el hisopado.

Una ambulancia trasladó a la mujer al Hospital de San José en donde permanece internada y este lunes recibirá el alta.

La fiscal de San José, Reneé Primiceri, informó a la joven que deberá cumplir la cuarentena ya que de lo contrario podría incurrir en un delito de desacato. Hasta el momento no había una intimación de la Justicia por lo que no hay consecuencias penales por no haber cumplido con la cuarentena preventiva ya que tampoco había sido notificada del resultado del test de covid-19.

Según supo El Observador, las autoridades buscan que la mujer permanezca en alguna dependencia del Ministerio de Desarrollo Social de aquel departamento ya que temen que si es enviada a su domicilio vuelva a incumplir la cuarentena.

Este lunes, el jefe de Policía de San José, Orestes Leles Da Silva, informó que en coordinación con las autoridades de salud del departamento, la policía controlará que el entorno familiar de la mujer cumpla con la cuarentena con visitas "en diferentes horarios del día", afirmó en conferencia de prensa.