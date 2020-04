Mujer con coronavirus en San José violó la cuarentena, la Policía la localizó y está internada

Una mujer de 27 años violó el aislamiento en San José solicitado por su prestador de salud mientras esperaba el resultado del test por coronavirus.

La mujer estaba en cuarentena en su domicilio desde el pasado 16 de abril. El viernes a la mañana se le realizó el hisopado cuyo resultado positivo se supo el sábado a la noche. Cuando las autoridades de su centro de salud la llamaron para informarle el resultado no la encontraron. El médico que la llamó no encontró una respuesta eficaz sobre lo que estaba haciendo y sospechó de que no estaba cumpliendo la cuarentena, contó a El Observador Juan Antonio Atilio, director de Salud de San José.

La mujer había decidido irse desde Libertad a San José de Mayo en un ómnibus. "Intentamos conectarnos con ella, pero dejó de atendernos el teléfono. Ahí nos alarmamos porque nos dimos cuenta que había roto la cuarentena y que se había asustado. En general, cuando el paciente se entera de que es positivo se asusta", indicó Atilio.

A raíz de este episodio, pidieron ayuda a la Policía. A las 20.15 se montó un operativo, liderado por el Grupo de Reserva Táctica del Ministerio del Interior, para dar con el paradero. "La encontraron rápidamente", dijo Atilio. En ese procedimiento se pudo ubicar a la mujer en la estación de AFE junto a otras cinco personas, según informó el portal San José Ahora. Fuentes policiales aclararon a El Observador que ninguna persona fue detenida, simplemente "fueron ubicadas" ya que eran requeridas por el sistema sanitario.

Minutos más tarde, arribó una ambulancia, que llevaron a la mujer al Hospital de San José en donde permanece internada. Según dijo Atilio, están buscando una solución junto al Mides para que termine de cumplir la cuarentena. "Vamos a ver cómo hacemos que los cumpla. Tenemos miedo de que lo vuelva a incumplir si la mandamos para su casa", agregó.

Las personas que estaban con ella quedaron en cuarentena al igual que los enfermeros que la trataron y ya les hicieron el hisopado. Se le solicitó lo mismo a su círculo cercano: entre ellos su pareja y su suegra.

La tarea de las autoridades en identificar con quienes ha interactuado en los últimos días no está siendo sencilla ya que la mujer está "muy asustada" y la única vía por la que brinda "alguna información" es por intermedio de una psicóloga que está trabajando en el caso.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias del departamento intentan identificar a todos los pasajeros que viajaron en el ómnibus en donde estaba la mujer infectada. El chofer fue el primero en ser ubicado y quedó en cuarentena. Según Atilio, desde el sábado de noche trabajan en ubicar a todos los individuos. Estiman que son unas 60 personas. En tanto, el vehículo fue sometido a un proceso de sanitización en las últimas horas.

Hasta este domingo, San José tenía confirmados tres casos positivos por coronavirus, según cifras oficiales, incluidos los de esta mujer.

Aclaración: La primera versión de esta nota informaba que la mujer estaba embarazada, pero el director de Salud de San José confirmó que no lo estaba.