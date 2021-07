Mujica dijo que el gobierno "hace politiquería" para "generar una grieta del tipo de la argentina" al no votar fideicomiso en Canelones

El expresidente José Mujica se refirió a la decisión de la oposición de Canelones de no votar el martes el fideicomiso propuesto por la Intendencia para ejecutar obras públicas por US$ 80 millones. "No se pudo concretar porque hubo presión; en el Uruguay, no haciendo política sino politiquería. Hay desesperación, y en realidad están trabajando para generar una grieta del tipo de la argentina", dijo el miércoles en su audición de M24.

Mujica aseguró que la decisión de no acompañar el fideicomiso se dio por "altísima dirección directriz" y que la oposición departamental no dio "muchas razones, ni económicas ni nada" para no votarlo. "Se dijo la verdad: habían recibido orden terminante, dijeron quién llamó y todo, y esta historia se repite, se ha hecho moneda corriente. Y este es el Uruguay en el que estamos". "Naturalmente estas cosas generan un clima; en este caso se afecta al pueblo de Canelones, pero se persigue una finalidad de largo plazo, de mediano plazo, desde el punto de vista político; se castiga a la gente buscando conveniencia política; es el Uruguay que tenemos, y en el cual vivimos", señaló el expresidente. Las palabras de Mujica van en sintonía con lo expresado por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, integrante del MPP al igual que el expresidente. “La Presidencia de la República intervino directamente y presionó de manera inédita a los ediles para doblegar su voluntad. Parece que molesta que a Canelones le vaya bien. Como se dice en campaña: el diablo metió la cola”, apuntó el jefe comunal en un video difundido en la tarde del miércoles en el canal de YouTube Canelones con todo. Leé también El paso a paso de la negociación por fideicomiso de Orsi y el rol que asumieron Delgado y Peña Orsi hizo referencia a inversiones en el departamento “en los últimos años” que llevaron a una “transformación” y que utilizaron mecanismos de financiación. “Hoy quiero contarles que algo cambió en Canelones. Esa acumulación positiva surgida de un particular clima de convivencia política se rompió. Nuevamente ediles blancos y colorados estaban dispuestos a acompañarnos”, dijo. El intendente agregó: “Duele ver que se priorice el cálculo electoral por sobre los intereses de la gente de Canelones. Duele que en tiempos de aumento de desocupación se impidan inversiones que generan trabajo genuino. ¿Dónde quedó la frase ‘de esto se sale con obra pública’? Al gobierno nacional le digo que nosotros no cambiamos la pisada”, apuntó. Leé también Alcaldes blancos de Canelones cuestionan rechazo de fideicomiso de Orsi El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, cuestionó este jueves los dichos de Orsi y señaló que el mensaje da "una información que no es correcta" con acusaciones "falsas e inaceptables". "Hay que desdramatizar un poco el tema. Yo sé que puede generar un poco de frustración este instrumento; se buscarán otros que consigan financiar otro tipo de obras", dijo, y agregó: "Electoralizar tanto los tiempos a cuatro años de elecciones es parte de una patología, nosotros no estamos en ese proceso. ¡Vaya si hemos tenido con los intendentes en general un relacionamiento más abierto que, por lo menos, los gobiernos anteriores! No solo en cantidad de partidas que se aumentaron, sino en un vínculo permanente", señaló al ser entrevistado por el programa Punto de encuentro de radio Universal.