El expresidente José Mujica llamó a "respetar las decisiones del pueblo brasileño" luego de que el 55% eligiera este domingo al ultraderechista Jair Bolsonaro como próximo presidente.

"Al fin y al cabo el pueblo es el que paga los costos", dijo en entrevista con Subrayado. Dos días atrás, Mujica había expresado su deseo de una derrota de Bolsonaro en el balotaje. "Ojalá que el pueblo no se equivoque tan feo y sea capaz, por lo menos, de luchar por conservar lo que tiene", manifestó en un video grabado para el diario Folha de S. Paulo y difundido este sábado, en la víspera de los comicios.

Este lunes, tras la victoria de Bolsonaro, Mujica moderó su discurso. "Obviamente lo que más nos interesa a nosotros es el destino del pueblo brasileño por nuestra relación, el futuro del Mercosur, todo eso", declaró el líder del MPP.

Además, se refirió a las declaraciones del futuro ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, que en las últimas horas aseguró que el Mercosur "no es prioridad" para el futuro gobierno. Consultado al respecto, Mujica dijo que "no hay mal que por bien no venga" y que además Brasil tiene "intereses entrecruzados".

El gobierno uruguayo, a través del presidente Tabaré Vázquez, expresó "el reconocimiento y el saludo" al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. En conferencia de prensa luego de la reunión del Consejo de Ministros, Vázquez dijo que hay que "reconocer la importante manifestación en el día de ayer del pueblo brasileño, dando muestra de civismo muy importante".

"Expresar el deseo en seguir manteniendo y profundizar las excelentes relaciones comerciales, políticas, sociales y de convivencia en la frontera que históricamente han tenido los pueblos hermanos y nuestra disposición a mantener caminos de diálogo y encuentro para avanzar en una mejor relación en nuestros países", dijo.