Mundial Qatar 2022: Mané se crió pobre y con los años mandó construir un hospital en su pueblo

La vida de Sadio Mané, quien este lunes ganó el premio Sócrates como el futbolista con más actos solidarios, en lo que fue la entrega al Balón de Oro, tiene ribetes cinematográficos.

El delantero se coronó campeón en febrero pasado de la Copa África con Senegal y su notable rendimiento en la selección y en Liverpool de Inglaterra, lo llevó a firmar con Bayern Múnich de Alemania.

Convivió con la pobreza en su niñez en Banbali, donde nació, jugando descalzo al fútbol en cancha de tierra.

Un día, uno de sus primos lo fue a buscar. Quería que lo acompañara porque su padre tenía un fuerte dolor abdominal.

En Banbali no había hospital y el dolor era tan insoportable que todos se dieron cuenta que corría riesgo su vida. Al no haber un médico, intentaron salvarlo con medicina casera. No había cura y mientras lo trasladaban a la capital, Dakar, su papá murió. Mané tenía solo siete años.

La pobreza extrema

Se crió entonces en las calles de su pueblo y con los años, lo vieron en un torneo intercolegial. “Ese torneo me obligaba a ir a estudiar al colegio, sino, nunca hubiera ido”, le dijo años más tarde el jugador a su anterior club, Liverpool de Inglaterra en una entrevista para el sitio oficial.

AFP

El técnico de Liverpool de Inglaterra, Jürgen Klopp, tuvo a Mané como uno de sus preferidos

Ya un poco mayor, fue a probarse a Dakar. Fue a la primera práctica con los zapatos rotos. Pero comenzó a mostrar su fútbol a los entrenadores de la academia Génération Foot de Senegal y todos quedaron asombrados.

En esa academia, siguió deslumbrando con más goles que partidos jugados y así fue que Metz de Francia se interesó en su contratación.

Sufrió el racismo en ese país, pero siguió destacándose con la pelota, tanto que lo contrató Salzburgo de Austria y de allí directo a la Premier League de la mano de Southampton.

Cuando hizo dinero, donó para construir un hospital y una escuela

Siguió asombrando a todos y hasta llegó a convertir un hat trick en menos de 3 minutos para el equipo rojiblanco, por lo que Jürgen Klopp, quien lo venía siguiendo de un tiempo atrás, ordenó su contratación para Liverpool, con el cual consiguió la Premier League y luego la Liga de Campeones.

Tan bueno fue su rendimiento que en esa ocasión, tras ganar la Champions, Lionel Messi lo eligió como el mejor jugador del mundo.

El dolor que sufrió en su niñez debido a la pobreza, le dejó una enseñanza loable que fue ayudar a su país y sobre todo, a su pueblo.

Mané donó 500 mil euros para que se construyera el primer hospital en Banbali. No quería que a otros le sucediera lo que a él: perder a su padre a los siete años por falta de atención médica.

También donó 200 mil euros para que se construyera una escuela en su propio pueblo. Por eso Mané no es ídolo en su país exclusivamente por el fútbol.

Attila Kisbenedek / AFP

Mané en Liverpool en donde hizo historia

Entrevistado en el programa Talent’s d’Afrique, dejó una frase con su sello: “¿Para qué quiero 10 Ferrari, 20 relojes con diamantes y dos aviones? ¿Qué harán estos objetos por mí y por el mundo? Yo pasé hambre, trabajé en el campo, jugué descalzo y dejé el colegio. Prefiero construir escuelas y dar comida o ropa a la gente pobre”.

Cuando su familia tuvo que huír porque erró un penal

El fútbol fue un sube y baja en su vida, sobre todo, defendiendo a su selección. Es que en la Copa África de 2017, Senegal perdió por penales contra Camerún en cuartos de final y él marró el suyo que era el decisivo. Su familia tuvo que huir de su pueblo porque algunos fanáticos le rompieron el auto y le atacaron la casa en la que vivían.

En este 2022, la realidad cambió. Mané esta vez convirtió el penal decisivo contra Egipto para que su país consiguiera el primer título continental. Pero como todo en su vida, ese partido también fue complicado, ya que de entrada, marró un penal. Veía que se repetía la historia de 2017.

Sin embargo, jugó tranquilo y fue determinante para el título de su país, además de ser elegido como el Mejor Jugador de la Copa, tras brindar dos asistencias y convertir tres goles.

Según expresó en el documental Made in Senegal, el jugador de 29 años, sigue colaborando asiduamente con su país y dona 70 euros al mes para cada familia humilde de su pueblo natal.

Sadio Mané durmió con la Copa África en el hotel de Senegal

Claro que más allá de la locura generada en Senegal con el título de la Copa África, el gran sueño de Mané era poder ir al Mundial de Qatar 2022.

Era un niño de 10 años cuando vio a la selección de su país en aquel partido que ganaban 3-0 sobre Uruguay que terminó igualado 3-3 y el Chengue Morales marró un gol increíble de cabeza en el minuto final en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002.

Pero para clasificar, debió dejar otra vez por el camino –como en la final de la Copa África- a Egipto con Mohamed Salah y compañía.

Senegal aprovechó este envión logró el pasaje a la Copa del Mundo. Mané lo disfrutó y quiere ser figura en Qatar 2022.