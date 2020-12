Murió a los 24 años la influencer alemana que contó en las redes su lucha contra la anorexia

Desde los primeros años de su adolescencia, la influencer alemana Josi María había peleado contra la anorexia y contado esa lucha a través de sus redes sociales, que reunían a miles de personas de todo el mundo. Según reportaron medios europeos, la joven de 24 años murió, esta semana, en Gran Canaria, España, luego de sentirse mal durante un vuelo por una serie de problemas circulatorios, problemas que luego derivaron en una insuficiencia cardíaca.

"Eras un ángel en la tierra. Por tu lucha contra esa enfermedad te admiramos hasta el final y todavía tuvimos que ver impotentes cómo perdiste esta pelea", publicó su madre en las redes sociales para anunciar el fallecimiento de su hija. Algunos días antes, Josi María había publicado un posteo en el que reafirmaba que no tenía intenciones de ser un número más dentro de la estadística que marca que una de cada diez personas anoréxicas mueren debido a la enfermedad.

Justamente, el mensaje mantuvo la sintonía del resto de sus publicaciones, ya que la joven alemana aprovechaba sus redes para advertirle a sus seguidores sobre los peligros del trastorno que padecía.

"No publico esta foto porque esté orgullosa de mi apariencia. Y no, tampoco la estoy publicando porque quiera motivar a otros para que se parezcan a mí. De hecho, sí, la razón por la que publico esta foto es porque estoy en un viaje y quiero que me acompañes. Quiero compartir mis pensamientos y demostrar que estoy luchando activamente contra la anorexia. También quiero decir que no debemos escondernos sin importar qué enfermedades psicológicas tengamos. Y quiero decirles a todos los que dudan de sí mismos que todos son maravillosos, sean ustedes mismos y no intenten cambiar. Sigue tus sueños, lucha duro y verás las recompensas", publicó en otro posteo de Instagram.

"No me saco selfis porque me encante mi cuerpo", comentaba en otras de sus publicaciones, "lo hago para recordar lo flaca que soy. Y cuando el diablillo aparece por mi cabeza, miro las fotos y me motivo. No quiero ser solo piel y huesos. Quiero estar en forma y vivir feliz".