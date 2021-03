Murió Derly Martínez, histórico locutor de Radio Clarín

"Clarín, AM 580, transmitiendo música típica y folclórica para toda la cuenca del Plata", fue la frase más célebre del locutor radial Derly Martínez, voz tradicional de la emisora tanguera y folclórica, y una de las voces más reconocidas de la radio uruguaya, que murió este miércoles a los 76 años.

Martínez llegó a la emisora de casualidad. Era mozo de un bar ubicado en la esquina de la radio, y cada vez que alguien de allí hacía un pedido, era el encargado de llevarlo, momento que aprovechaba para conocer el funcionamiento del medio. En 1963 se abrió una vacante para una suplencia, y Martínez, que ya conocía el lugar, la aceptó. Al año siguiente comenzó su trabajo formal en la radio, primero como operador, y desde 1965 como el locutor oficial de la radio, cuya voz se escuchaba a todas horas.

Encargado de anunciar los tangos de Gardel en las horas pares, la marcha Mi bandera al cierre de la programación, y la canción Pájaro campana al inicio de cada día, Martínez, irónicamente, no era demasiado fanático del tango, sino que lo comenzó a apreciar con el tiempo, según contó en una entrevista con Emisora del Sur de 2020. “En principio no me gustaba el tango, luego empecé a entender, me gusta pero no soy fanático”, contó.

Martínez fue también locutor y sonidista en Teledoce durante años, y locutor deportivo en las transmisiones de Radio Fénix junto a Ruben Casco. Desde 2005 estaba jubilado, aunque su voz seguía escuchándose en Clarín, de la que también fue disc jockey, programador y telefonista. "No soy un ídolo ni nada por el estilo, pero me fui dando cuenta que la gente me quería", dijo el año pasado.

Clarín, donde Martínez se convirtió en un clásico de la radio, actualmente está bajo la gestión del estado uruguayo, a través del Secan (Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional), aunque se abrió un llamado público para su compra y gestión. Las propuestas para la adquisición se reciben hasta el próximo 12 de abril.