Musk renunciará a ser CEO de Twitter "tan pronto encuentre a alguien tan tonto como para aceptar el puesto"

Musk es el dueño absoluto de Twitter desde el 27 de octubre y repetidamente ha levantado controversia como CEO, como cuando despidió a la mitad del personal o cuando readmitió a figuras de la extrema derecha en la plataforma y, recientemente, al suspender cuentas de periodistas (aunque luego las restableció) y tratar de cobrar por servicios que antes eran gratuitos.

"Renunciaré como director ejecutivo tan pronto encuentre a alguien tan tonto como para aceptar el puesto", escribió Musk en Twitter, y dijo que después de eso solo se ocupará de los equipos de programación y servidores en Twitter.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.