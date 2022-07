¿Nacional estaba metido en el partido contra el Deportivo? Esto fue lo que dijo Pablo Repetto

El técnico de Nacional, Pablo Repetto, dijo que la fiesta que prepara el club para este domingo con la llegada de Luis Suárez no distrajo al equipo y fueron otras las razones por las que el equipo perdió frente a Deportivo Maldonado este sábado.

"Fue determinante en el partido la expulsión (de Marichal) porque ahí recibimos el gol. Se hizo cuesta arriba, intentamos buscar el empate, sabíamos que íbamos a quedar expuestos. Nos convierten el segundo, luego intentamos, descontamos, pero lamentablemente no pudimos empatarlo", analizó el entrenador al final del encuentro que se jugó en el Campus de Maldonado.

Agregó que su equipo no mereció perder: "Si analizas, el segundo tiempo jugamos en campo rival, ellos no inquietaron nunca. Es mucho premio para ellos el triunfo", señaló.

@Nacional

Leo Coelho terminó jugando de 9

Si bien indicó que "hablar del estado del campo de juego cuando perdés puede sonar a excusa, estaba mal, se vio y en alguna jugada puntual se erran pases porque la pelota no pica como querés. No nos quedamos con eso, nos quedamos con el dolor de empezar con resultado negativo y con la tranquilidad de que el equipo quiso y buscó el empate".

Sobre la llegada de Suárez, dijo: "Estábamos metidos, no era fácil el partido por el rival, por la cancha que empareja para abajo como todo escenario que no está bien, veníamos de un título, en la previa de un partido importante por copa; al equipo no lo vi distraído".

Nacional vuelve a jugar el martes 2 de agosto a la hora 19:15 contra Atlético Goianiense en el Parque Central por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.