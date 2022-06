Nacional no quiere más multas y pide corrección en el Parque; mirá cuánto lleva pagado

Nacional reiteró este lunes un comunicado dirigido a sus hinchas en el que les pide un buen comportamiento en el partido de este martes (19:15, ESPN) ante Unión de Santa Fe en el Gran Parque Central por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En la nota, que ya había sido divulgada el pasado viernes, menciona que la Conmebol cobra multas por infracciones en las tribunas, como ya han padecido los albos por incidentes en el último encuentro ante Vélez en el Parque Central, como también ante Vélez en Buenos Aires y frente a Estudiantes en el Parque y en La Plata.

“No respondamos a provocaciones de la tribuna visitante porque el único perjudicado es el club”, dice el comunicado de Nacional para sus hinchas.

La nota recuerda que “el compromiso” de los parciales albos es con el barrio, la zona de influencia, los vecinos, el Gran Parque Central y con la historia del club.

#ElClubGigante

“Conmebol establece sanciones muy duras que van desde los económico hasta la posible suspensión del estadio”, agrega el comunicado.

Suman US$ 70.000 de multas

Nacional recibió en las últimas horas una nueva multa de US$ 40.000 correspondientes a los incidentes en el partido ante Estudiantes de La Plata, en La Plata, recordado por el lanzamiento de una bengala desde el sector tricolor al local, entre otras infracciones.

La Conmebol aún no publicó el desglose de la multa, pero en el club tricolor ya están al tanto del monto total.

De esa forma, Nacional acumula US$ 70.000 de multas por sus infracciones en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los albos recibieron US$ 24.000 de multas por el partido ante Vélez en el Gran Parque Central, encuentro que terminó con un tumulto en el campo de juego, en el que hubo lanzamiento de objetos desde la platea a la cancha, y en el que los jugadores no dieron las notas obligatorias a la TV, uno de los motivos por los que fueron castigados.

Además, antes, Nacional había recibido una multa de US$ 3.000 del partido ante Estudiantes en el Parque y otra por US$ 3.000 del partido ante Vélez en Liniers por encender bengalas.

A los US$ 30.000 por los que ya habían sido sancionados, se le sumaron US$ 40.000 del partido en La Plata, por lo que los albos acumulan US$ 70.000 de multas que son descontados de los ingresos por derechos de TV.