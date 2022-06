Conmebol multó a Nacional con US$ 40.000 por la bengala lanzada en La Plata

Nacional recibió este lunes una multa de US$ 40 mil por el lanzamiento de una bengala contra la parcialidad de Estudiantes en el partido que se jugó en La Plata el 3 de mayo por el grupo C de la Copa Libertadores.

Desde el sector que ocuparon los casi 2.000 hinchas de Nacional que fueron a La Plata, un parcial encendió una bengala y la lanzó prendida sobre la parcialidad local.

La bengala provocó heridas en un hincha que tuvo que ser asistido por la sanidad en el estadio. Las heridas fueron leves.

"Hoy nos vino la multa, fueron US$ 40.000. Lo más complicado fue una advertencia de que de ahora en más Nacional no puede cometer ningún tipo de infracción porque las sanciones van a ser mucho mayores. Téngase en cuenta de que para esta instancia hicimos todo un procedimiento donde se demostró todo lo que hizo nuestra gente de seguridad, todo el operativo que se armó, las fallas que hubo del lado argentino, se hizo ver todas las precauciones que tomó Nacional un mes antes, se pidió una reunión presencial donde participamos con los delegados, con (Hernán) Navascués y la gente de seguridad Miraballes y Rodríguez vía Zoom con la Comisión de Disciplina de Conmebol donde hicimos ver todo esto y a pesar de todo lo que demostramos y todo el esfuerzo que hicimos la multa fue de US$ 40.000, pero además, expresamente, se nos hace ver que de repetirse un hecho de similar naturaleza, las sanciones van a ser muchísimo más graves. Más allá de que lo económico no es menor, eso es lo más grave de la situación, la advertencia que nos impusieron", dijo José Fuentes a Último al Arco que se emite por Sport 890.

El hincha no pudo ser identificado. "El que tiene las cámaras es la gente de Estudiantes, eso está en la Justicia de Argentina por la sanción que nos puso la provincia de Buenos Aires", dijo el dirigente.