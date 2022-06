La larga lista de multas de Conmebol a Nacional por los incidentes ante Vélez en el Parque

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conembol) multó a Nacional, y también a Vélez Sarsfield, por las infracciones y los incidentes ocurridos en el partido que ambos clubes disputaron en el Gran Parque Central el pasado 18 de mayo por la Copa Libertadores.

El encuentro es recordado porque hubo un tumulto en el final, cuando ambos planteles se retiraban rumbo a los vestuarios. Además, hubo otras infracciones previas.

Por eso, la notificación de la Conmebol incluye varias multas por distintos montos en dólares que serán descontados de los ingresos que se perciben por derechos de TV.

En ese sentido, los tricolores recibieron una multa por US$ 5.000 por la infracción al artículo 10.2 literal B del Código Disciplinario que refiere al lanzamiento de objetos. En el tumulto del final se pudo apreciar que voló una botella de plástico desde la platea al sector en el que estaban los futbolistas.

Leonardo Carreño

Incidentes en Nacional - Vélez

Además, hubo otra multa de US$ 8.000 por infracción al artículo 10.2 literal C del Código Disciplinario, por “encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro objeto pirotécnico”, y del artículo 19 del Reglamento de Seguridad que indican la prohibición de juegos pirotécnicos de cualquier tipo, incluso dentro de los anillos de seguridad, y también de bombas de humo. Se menciona que hubo reincidencia en esas infracciones.

Nacional también recibió una multa de US$ 3.000 por infracción de artículo 6.2.1.2 del Manual de Clubes.

Incidentes en el GPC al terminar el partido por la @Libertadores entre Nacional y Vélez. pic.twitter.com/l5TYBMZgNT — Lo último (@bien_informados) May 19, 2022

El mismo refiere a la “colocación de productos en los vestuarios” y señala que “marcas patrocinadoras del torneo podrían colocar sus productos en los vestuarios de los jugadores, previo a la llegada de los equipos al estadio. Pueden captar imágenes o realizar videos para generar contenido propio. Los productos se pueden retirar previo a la llegada del equipo. El Venue Manager debe verificar la colocación de productos para coordinar la grabación de los vestuarios para la señal internacional”.

Otra de las multas es de US$ 5.000 por la infracción al artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes. Ese artículo refiere a la “flash interview”, las entrevistas breves que se hacen ni bien finalizados los partidos, que son obligatorias, y que cuentan con un banner con patrocinadores del torneo.

“La no presentación de los jugadores seleccionados para el Flash interview conlleva la imposición de las siguientes sanciones al club responsable por parte de la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL, en el caso de una primera infracción con multa mínima de US$ 5.000. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se impondrá una multa mínima de US$. 8.000”, dice el artículo.

Se entiende que por los incidentes, los jugadores de Nacional no fueron a dar las notas.

Y, por último, los tricolores recibieron una multa de US$ 3.000 por infracción del artículo 19 literal P del Reglamento de Seguridad, sobre “banderas de porte manual que superen la medida de 2.0 m de largo por1.50 m de ancho, las cuales no podrán ser unidas entre sí”.

En total, Nacional deberá pagar US$ 24.000 por todas las multas del partido ante Vélez.

Las anteriores multas de Nacional

Los tricolores están a la espera del fallo de Conmebol por el partido ante Estudiantes de La Plata en Argentina, que tuvo incidentes y lanzamiento de bengalas desde el sector tricolor.

Los albos ya recibieron una multa de US$ 3.000 del partido ante Estudiantes en el Parque y otra por US$ 3.000 del partido ante Vélez en Liniers por encender bengalas.

En total, hasta el momento los albos han tenido multas por US$ 30.000.

Las multas de Vélez

Los argentinos también recibieron multas por el partido ante Nacional en el Parque, por un total de US$ 14.308 por distintas infracciones como encender bengalas y fuegos artificiales (US$ 5.000), por infracción del artículo 6.2.1.2 al igual que los tricolores (US$ 3.000).

Leonardo Carreño

Hinchas de Vélez en el Parque

Además, Vélez recibió una multa de US$ 6.000 por la infracción al artículo 12, de “Principios de conducta”, en el punto 2 literales C “violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado”, F “comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la Conmebol en particular, pudieran verse desacreditados como consecuencia de ese comportamiento”, y O “cometer un acto de violencia o de agresión”.

La multa se completa con US$ 308 equivalentes al costo de reposición de las dos vallas publicitarias dañadas.