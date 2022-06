Nacional otra vez amonestado, dos partidos a Cándido y Maxi Pereira no tuvo sanción

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) amonestó este lunes a Nacional por el comportamiento de sus hinchas el sábado cuando los tricolores vencieron 3-0 a River Plate en el Gran Parque Central por la segunda fecha del Torneo Intermedio.

Nacional fue denunciado por el veedor de seguridad de la AUF por insultos, escupitajos y el lanzamiento de una moneda al futbolista de River, Maximiliano Pereira, al momento de su sustitución.

El vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, se quejó el domingo de que Pereira debió haber sido expulsado por Leodán González. "Vimos la jugada que era clarísima. Después te mandan los audios (del VAR) editados y me llaman la atención. Luego nos quejamos si hay alguna reacción de la tribuna, que está mal, pero no vemos lo que sucedió en la cancha".

Tras ser amonestado y luego sustituido, Pereira le hizo un gesto a la tribuna de Nacional, lo cual caldeó el ambiente en el Parque.

Leonardo Carreño

Hinchas de Nacional enardecidos con el Mono Pereira

Sin embargo, el ex Peñarol no fue denunciado por la terna arbitral ni por el veedor de seguridad, razón por la cual la Comisión Disciplinaria no lo sancionó.

Por la responsabilidad objetiva de los clubes sancionada en el Código, Nacional ya había sido amonestado por el comportamiento de sus hinchas por cánticos violentos en el clásico, en el partido ante Liverpool y por tirar botellas a la cancha en el Parque Viera, contra Wanderers, todos en el presente Apertura.

El que sí resultó expulsado en el Nacional-River del sábado fue el lateral Camilo Cándido, quien recibió una sanción de dos partidos.

Leonardo Carreño

Camilo Cándido expulsado, recibió dos partidos

Balbi también criticó a Leodán González por la expulsión del lateral: "Se equivocó por la segunda amarilla, porque la primera, mejor no digo lo que pienso, y no lo vamos a tener contra Danubio. ¿Cómo fue la quinta amarilla a Coelho? Bien sacada. ¿Se acuerdan cómo fue la cuarta? Cuando terminó el partido ante Defensor. No llegó a hablar con el árbitro y ya le sacaron la amarilla y ahora tampoco estará contra Danubio".

Balbi se quedó corto. Cándido no solo no estará ante Danubio, el sábado a la hora 15.00 en Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff sino que tampoco jugará en la cuarta fecha del Intermedio, en el Parque, contra Plaza Colonia.

A Cándido se le tipificó "juego desleal" y se le dio dos partidos de sanción porque tiene antecedentes, ya que el 17 de abril, por el Torneo Apertura, también había sido expulsado contra River Plate.

Los antecedentes se miden con un plazo de tres meses y son causal de impedimento para pedir la rehabilitación del jugador.

Se instruyó la expulsión a Edgar Elizalde

Camilo Dos Santos

Edgar Elizalde, expulsado contra Deportivo Maldonado

Esteban Ostojich denunció al zaguero de Peñarol Edgar Elizalde por "juego desleal, desobediencias e injurias" por su expulsión ante Deportivo Maldonado.

El jugador cumplirá la sanción automática el domingo contra Liverpool y el lunes de la semana próxima se dictará sentencia definitiva.

Tres jugadores sin sanción

Jonathan Toledo de Fénix, Andrew Zamorano de Cerrito y Alexis Rolín de Rentistas no tipificaron y quedaron sin sanción por lo que el fin de semana cumplirán la sanción automática de un partido y quedarán habilitados para volver a las canchas.

Los casos de no tipificación se dan cuando los jueces estampan en el formulario motivos de expulsión que no encuadran típicamente, que no encastran con las descripciones de las conductas del Código Disciplinario que prevé las sanciones a aplicar.