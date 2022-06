Balbi dijo que pese a la goleada de Nacional se fue "caliente" por el arbitraje y que hay que cuidar la liga

El vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, habló contra el arbitraje que llevó a cabo Leodán González este sábado en el triunfo de los tricolores por 3-0 ante River Plate por la segunda fecha del Torneo Intermedio.

"No recuerdo haber ganado un partido ganando tan bien, pasándole por arriba al rival (como sucedió ante los darseneros), y haberme ido tan caliente y eso tiene una explicación, aunque tengo que ser lo más cauto posible al hablar", comenzó diciendo Balbi este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

Y añadió: "Esto es una gota que derrama el vaso y lo voy a proponer en la comisión directiva porque está pasando hace tiempo"

Balbi demostró su malestar por lo ocurrido en algunas situaciones del encuentro, pero también recordó otros momentos del campeonato.

"Tenemos el VAR, pero los mismos o más problemas que antes. ¿Quién falla? ¿La tecnología? ¿Los preparativos? ¿Los cursos o las personas? Yo creo que fallan las personas. Los errores que a veces se cometen, a nosotros los dirigentes nos son muy difíciles de entender", expresó..

Añadió a su vez que luego del partido contra River Plate, tuvo "a 15 o 20 personas que en vez de estar festejando, estaban indignadas por lo que habían visto".

"Ya fuimos al Colegio de Árbitros después del clásico en el Campeón del Siglo. Algo anda mal. Ya no sabemos qué hacer. Voy a hablar con Nacho Alonso (presidente de la AUF).porque esto ya no se soporta".

El vicepresidente albo sostuvo que "de los últimos 33 puntos, Nacional ganó 28, pero si vemos cómo terminó el Apertura, con aquellos penales que se cobraron para determinada institución (Peñarol) que no quiero entrar en polémica, no entendemos los errores".

Camilo Dos Santos

El vicepresidente de Nacional dijo que hay que cuidar la liga local

Sobre el encuentro contra River, indicó: "Al minuto había jugadores del rival que demoraban un minuto y medio en retomar el juego y no querían jugar y el árbitro no le decía nada. Nacional ganaba 1-0 y quería seguir jugando rápido y no lo dejaban. Un amigo de Argentina vino hace un tiempo y me dijo que acá es el fútbol en el que menos se juegan minutos en el mundo".

Y continuó: "El fútbol uruguayo no es solo la selección, soy hincha, está todo bárbaro con ir al Mundial, pero cuidemos la liga local, porque la gente se está hartando".

Consultado acerca de los fallos en el arbitraje, dijo que cree que existe “falta de capacidad (de los árbitros). Si un árbitro se equivoca y a la semana siguiente lo ves designado, es porque la Comisión de Árbitros ve otra cosa. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar? Cada vez que vamos a la comisión, pienso que vamos a perder el tiempo".

Maximiliano Pereira pudo haber sido expulsado pero Leodán González no lo entendió así.

"Vimos la jugada que era clarísima (la expulsión que no fue de Maxi Pereira). Después te mandan los audios (del VAR) editados y me llaman la atención. Luego nos quejamos si hay alguna reacción de la tribuna, que está mal, pero no vemos lo que sucedió en la cancha", revelo.

Además, dijo que por los malos arbitrajes, "hay gente que pierde el trabajo, como le pasó a (Alejandro) Cappuccio que no dirige hace dos años, o al Cacique Medina que hace tres que se tuvo que ir de Uruguay"..

Sobre la expulsión de Camilo Cándido, dijo: "Se equivocó por la segunda amarilla, porque la primera, mejor no digo lo que pienso, y no lo vamos a tener contra Danubio. ¿Cómo fue la quinta amarilla a Coelho? Bien sacada. ¿Se acuerdan cómo fue la cuarta? Cuando terminó el partido ante Defensor. No llegó a hablar con el árbitro y ya le sacaron la amarilla y ahora tampoco estará contra Danubio".

Leonardo Carreño

Maximiliano Pereira ante Nacional y el árbitro Leodán González

"El argumento siempre fue, ‘luchemos para que haya VAR’. Resulta que vino el VAR y estamos peor que antes. No lo digo yo, lo dicen todos los periodistas. Y después nos la agarramos con los hinchas. Y los hinchas que son pasionales, tienen algún exabrupto y lo paga Nacional", añadió..

Y se preguntó: "¿Dónde está la Mutual? No es solo tener un preparador físico o una ambulancia en la cancha como querían. Hoy todos los clubes cobran al día y es un mérito de los reclamos gremiales. Pero, ¿cómo están las canchas? ¿No le preocupa a la Mutual cómo están las canchas? ¿No le preocupa a Matías Pérez (integrante del Comité Ejecutivo de la AUF por la gremial) o solo le preocupa la selección uruguaya? Yo estuve también. La selección es muy linda, pero tenemos que preocuparnos por la liga local. Tenemos que cuidar el producto. Si de 45 minutos, jugamos 20 y el árbitro no impone medidas como pasó ayer, es porque mandás un mensaje que todo se pude. No voy a caer en el simplismo de lo que hicieron los jugadores de River porque Nacional lo puede hacer en la Copa Libertadores ante un rival como Flamengo. Pero sí le pido al árbitro que actúe".